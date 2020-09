NHL-holdet fra Texas gennemførte et flot comeback mod Vegas Golden Nights og vandt 3-2 i overtid.

Dallas Stars er klar til finalen i NHL's slutspil, efter at holdet mandag aften lokal tid besejrede Vegas Golden Knights 3-2 i overtid.

Kampen var den femte i finalen i Western Conference, hvor der spilles bedst ud af syv. Dallas går videre fra finalen med 4-1 i sejre.

Det er første gang i 20 år, at Dallas Stars skal kæmpe om det eftertragtede Stanley Cup-trofæ i den nordamerikanske ishockeyliga.

Sejren kom i hus takket være et flot comeback, hvor holdet var bagud 0-2 med bare 11 minutter tilbage af den regulære spilletid. Men to hurtige scoringer i tredje periode sendte kampen i overtid.

Her blev russiske Denis Gurianov helten for Dallas Stars, da han scorede og afgjorde kampen efter lidt mere end tre minutter af den forlængede spilletid.

Stars-målmand Anton Khudobin var en anden af kampens store profiler med 34 redninger i løbet af opgøret. Det er anden kamp i træk, at Dallas vinder efter at have været bagud.

Holdet skal nu møde enten Tampa Bay Lightning eller New York Islanders i Stanley Cup-finalen.

Tampa ligner umiddelbart det bedste bud, da holdet fører finalen i Eastern Conference med 3-1 i sejre.

De to hold møder hinanden tirsdag aften.

Stanley Cup-finalen er sat til at begynde 22. september i Edmonton i Canada. Det er også her, finalerne i Eastern og Western Conference bliver spillet på grund af coronapandemien.

