Det er slut med hånende kommentarer som »kongerne af konkurs« og »fallitbo«.

De økonomiske problemer, som engang truede med at bombe ishockeyklubben i Rungsted ud af det gode selskab, er for længst afløst af brede smil.

Når Rungsted Seier Capital de kommende dage spiller DM-finale mod Aalborg Pirates, er der ingen, der joker om snarlig undergang.

Den tid er forbi takket være to succesrige erhvervsmænd, Finn Rosenthal og Lars Seier Christensen, som i dag er storaktionærer med henholdsvis 51 og 48 procent af aktierne i Rungsted Ishockey A/S.

Lars Seier Christensen (tv.) og Finn Rosenthal underskriver kontrakten i 2015, og Rungsted Seier Capital er for alvor på skinner. Foto: Sara Gangsted Vis mere Lars Seier Christensen (tv.) og Finn Rosenthal underskriver kontrakten i 2015, og Rungsted Seier Capital er for alvor på skinner. Foto: Sara Gangsted

Finn Rosenthal var i 2012 blevet opfordret af en ven, der sad i bestyrelsen i Rungsted, til at give en hånd med i den kriseramte klub. Han tog udfordringen op uden tidligere at have haft noget med ishockeyen i Rungsted at gøre.

Han havde skabt sin egen formue, da han i 2005 solgte sit koncept Medicinsk Testcenter til Falck, ligesom han var medejer af en række virksomheder.

Tre år senere kontaktede Finn Rosenthal den tidligere Saxo Bank-ejer, milliardæren Lars Seier Christensen.

»Vi havde ikke haft kontakt med hinanden i ti år, da jeg mailede til ham og spurgte, om han ville være med til at genopbygge ishockeyen i Rungsted,« siger Finn Rosenthal.

»Lars svarede: 'Hej, Finn. Det er længe siden. Jeg tror ikke, at det er noget for mig. Men ha' det godt'. Jeg giver ikke op så nemt op og skrev tilbage: 'Nu har jeg i 15 år forsøgt at holde dig i live i Medicinsk Testcenter. Jeg synes, du skylder mig en kop kaffe'. Der kom en ny mail: 'OK. En halv time'. Det blev en snak på halvanden time. Næste dag tikkede en mail ind. 'Jeg er med'. Resten er historie.«

Med Lars Seier Christensen som medejer skød man en eventuel sidste rest af tvivl om Rungsted-ishockeyens bæredygtighed ned.

Finn Rosenthal havde i de første år i klubben udviklet et koncept, som byggede på at skabe et erhvervsnetværk og en ny generation af tilskuere og nedtone ishockeyen.

I dag har klubben 150 partnere, som minimum lægger 30.000 kroner om året. Målet er 180 partnere inden for de kommende to år. 85 procent havde aldrig været til ishockey, inden de tilmeldte sig netværket. Efter underskud i alle tidligere år tyder alt på et lille overskud i år.

Rungsted-spillerne jubler efter en scoring mod Esbjerg i semifinalerne i Metal Ligaen. Foto: Claus Fisker Vis mere Rungsted-spillerne jubler efter en scoring mod Esbjerg i semifinalerne i Metal Ligaen. Foto: Claus Fisker

Selv om Finn Rosenthal dagligt bruger mange timer på erhvervsnetværket, har han nok at se til uden for ishockeyen som medejer af otte virksomheder og bestyrelsesposter i de fleste. Bl.a. Paradis Is, hvilket er årsagen til, at han i Børsen kaldes Mr. Ice. Ishockeyen er en passion og en hobby.

Finn Rosenthal, 65, er de seneste år selv begyndt at spille ishockey sammen med medlemmer af erhvervsnetværket. Hver onsdag klokken 7.30 er han på isen i skøjtehallen.

Hans søn Nikolaj, 30, er en af Rungsted Seier Capitals bærende spillere og tredobbelt dansk mester (Sønderjyske 2013 og Rungsted Seier Capital 2019 og 2021). I 2019 modtog han The Canadian Ambassador's Cup som 'Årets spiller' i Metal Ligaen. Han er i øvrigt den første idrætsudøver, som fik sin løn udbetalt i bitcoin.

Nikolaj Rosenthal startede som tiårig karrieren i Gentofte og har æren for, at faderen som chauffør og tilskuer til sønnens træning og kampe fik øjnene op for ishockeyens kvaliteter.

Rungsted Seier Capital kvalificerede sig til DM-finalen om Prins Henriks Cup med fire overtidssejre i et semifinaledrama over alle syv kampe mod Esbjerg Energy. En af de vildeste og mest medrivende serier i Danmark nogensinde.

Den første finalekamp spilles fredag i Aalborg og den anden søndag aften i Hørsholm. Aalborg Pirates har gennem det meste af sæsonen været ligaens bedste hold og er favoritter.