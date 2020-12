Herning Blue Fox må formentlig opgive at spille sine næste to kampe på grund af et coronaudbrud i klubben.

Ti spillere, et par trænere og en sportschef er på det seneste blevet smittet med coronavirus i ishockeyklubben Herning Blue Fox.

Søndag blev Hernings kamp mod Esbjerg Energy aflyst, og årets sidste kampe, som efter planen skal spilles tirsdag og onsdag, bliver efter alt at dømme også aflyst.

Det skriver Herning Folkeblad.

Over for Ritzau forklarer klubbens direktør, Torben Skovsgaard, at de smittede personer efter omstændighederne har det nogenlunde.

Aktuelt er otte spillere ude med coronavirus, og der går noget tid, før de igen er klar til at indtage isen.

- Der er ikke nogen af de otte, der er klar til at træne. Vi spiller med 99 procents sikkerhed ikke de næste to kampe.

- Det handler mere om, hvorvidt vi kan blive klar til kampen 5. januar.

- De smittede oplever ømhed, træthed og hovedpine. Jeg har hørt fra nogle af dem, som har prøvet at bevæge sig lidt. De bliver hurtigt trætte, så det tager lidt tid at komme til hægterne igen, siger direktøren.

Lige nu er den primære opgave at undgå flere smittede, påpeger han.

- Der er også nogle stykker, som har nogle symptomer, men ikke er testet positive. Så vi skal have styr på, om der dukker flere op.

- Ellers går øvelsen ud på at få lukket ned eller afgrænset, så vi forhåbentlig får gjort sådan, at der ikke kommer flere til, lyder det fra Torben Skovsgaard.

Nogle af spillerne har tidligere været smittet, og de har derfor kunnet træne de seneste dage. Herefter er planen, at de raske spillere skal træne i små grupper på forskellige tidspunkter.

Metal Ligaens coronaprotokol tilsiger, at en kamp aflyses, hvis mindst syv spillere er testet positive. I så fald deler holdene pointene med 1,5 point til hvert hold.

Herning Blue Fox ligger på fjerdepladsen i ishockeyligaen med 43,5 point for 28 kampe.

De to næste kampe, der efter alt at dømme bliver sløjfet, er mod Odense Bulldogs.

/ritzau/