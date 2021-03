Det bliver en langt dyrere fornøjelse end planlagt for de danske ishockeykvinder at debutere ved A-VM.

A-VM i ishockey for kvinder er blevet skubbet fra april til maj i år, men Danmarks Ishockey Union (DIU) hænger ikke på forudbestilte hoteller eller flybilletter.

Det fortæller Kim Pedersen, administrationschef i DIU og general manager for de danske landshold.

Til gengæld har coronapandemien og deraf krav om diverse foranstaltninger efterladt en noget større regning for Danmarks debut ved A-VM på hans bord.

- Vi er forpligtet til at rejse med chartret fly, og der er en karantæneperiode, inden VM starter, hvor vi er forpligtet til at indlogere spillerne på enkeltværelser, forklarer Kim Pedersen.

- De foranstaltninger, man laver i forhold til corona, gør, at vi får et noget dyrere VM, end vi lige havde regnet med. Men det er jo svært at argumentere imod, at man forsøger at gøre det så sikkert som muligt.

DIU håber, at flytningen fra april til maj gør, at pandemien når at komme så meget under kontrol i den canadiske værtsprovins Nova Scotia, at man under VM kan indlogere spillerne på dobbeltværelser.

Hvis ikke, ender regningen på omtrent det dobbelte af, hvad DIU oprindeligt budgetterede med for slutrundedeltagelsen.

- Det seneste overslag, jeg lavede, lyder på 1,6-1,7 millioner kroner i værste fald. Det er det dobbelte af, hvad vi oprindeligt havde regnet med, lyder det fra Kim Pedersen.

I et mindre forbund som DIU ligger der ikke en lille million kroner, som bare venter på at blive brændt af.

Økonomien er spændt hårdt for, men det skal nok lykkes at komme til VM med kvinderne, slår Kim Pedersen fast.

- Det koster nogle flere penge. Men dem må vi jo finde, siger han.

- Vi har meddelt IIHF (Det Internationale Ishockeyforbund), at vi kommer til at deltage, og vi har aldrig overvejet ikke at skulle deltage.

Slutrunden spilles i de canadiske byer Halifax og Truro fra 6.-16. maj. Byerne ligger i provinsen Nova Scotia i det østlige Canada.

