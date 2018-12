Rungsteds tophold i Metal Ligaen var nede i sækken ude mod Herlev, men tre scoringer i træk sikrede sejren.

Rungsted Seier Capital var bagud 1-3 ude mod Herlev Eagles i Metal Ligaen fredag, men gæsterne fik vendt opgøret.

Med tre scoringer i træk i tredje periode sikrede topholdet sig endnu en sejr, som denne gang lød på 4-3.

Dermed topper Rungsted ligaen med 54 point, mens Herlev som næstsidst har 21 point.

Jesper Thörnberg bragte hjemmeholdet foran 1-0 kort inde i første periode, inden Frederik Høeg udlignede to minutter senere.

Det blev så 2-1 og 3-1 efter mål af Niklas Tikkinen og Thörnberg igen, inden Rungsted slog til i sidste periode.

Her sørgede mål af Nikolaj Murholt Rosenthal, Tyler Fiddler og Marcus Olsson for, at 1-3 blev til 4-3.

Helt så godt gik det ikke for et andet hold i toppen.

Her måtte Frederikshavn White Hawks se sig slået, da frederikshavnerne ude tabte med 1-4 til Herning Blue Fox.

Kristoffer Astorp bragte Herning foran efter ti minutter af første periode i powerplay, og mens anden periode ikke bød på mål, så kom der gang i sagerne i tredje periode.

Her blev det både 2-0 og 3-0 til hjemmeholdet efter mål af Sebastian Ruders og Lasse S. Lassen, inden Christopher Frederiksen udnyttede et powerplay til at reducere.

Lasse S. Lassen lukkede dog kampen med sin anden scoring i opgøret, da han et par minutter før tid øgede til 4-1 for Herning.

Derfor besatte Sønderjyske andenpladsen med 46 point, da sønderjyderne hjemme besejrede Esbjerg Energy 5-4 efter straffeslag.

Esbjerg er nummer seks med 33 point.

Odense Bulldogs i den tunge ende af tabellen måtte hjemme se sig besejret 4-5 i en målfest mod Rødovre Mighty Bulls, der dermed nåede op på 26 point på syvendepladsen.

Odense ligger sidst, efter at Hvidovre Fighters er trukket ud af turneringen.

/ritzau/