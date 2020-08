Over op til fem kampe afgøres det, om Toronto Maple Leafs eller Columbus Blue Jackets skal i NHL-slutspillet.

Natten til mandag var der dansk duel på isen, da Columbus Blue Jackets med Oliver Bjorkstrand på holdet slog Frederik Andersens Toronto Maple Leafs 2-0.

Opgøret var det første af op til fem kampe mellem de to hold om deltagelse i første runde af slutspillet i den bedste nordamerikanske ishockeyliga, NHL.

Begge danskere fik masser af tid på isen, da Andersen vogtede Toronto-målet hele kampen, mens Bjorkstrand var i aktion i 19 minutter og 34 sekunder - dog uden at levere mål eller assister.

Men selv om Andersen havde 34 redninger for Toronto, var det Bjorkstrand og Blue Jackets, der trak det længste strå.

I Columbus-målet stod Joonas Korpisalo nemlig for 28 redninger, og han lod sig i modsætning til danskeren ikke passere.

Andersen holdt dog stand i to perioder, inden det godt og vel et minut inde i tredje periode lykkedes Blue Jackets' Cam Atkinson at få pucken forbi den danske landsholdsmålmand.

19 sekunder inden tiden løb ud, cementerede Alexander Wennberg Blue Jackets-sejren, da han sendte pucken i et tomt mål til stillingen 2-0.

Kvalifikationskampene til slutspillet afvikles som serier bedst af fem. Næste kamp finder sted tirsdag lokal tid.

Det var lørdag aften, at der blev sat gang i NHL med de første betydende kampe efter en lang coronapause.

Der er gået næsten fem måneder, siden NHL-sæsonen blev afbrudt. De tilbageværende hold og spillerne bor og spiller deres kampe i såkaldte "bobler" i de canadiske byer Edmonton og Toronto.

Spillerne og holdenes ansatte må ikke forlade disse "bobler". Hvis de gør, skal de i coronakarantæne.

/ritzau/