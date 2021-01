Rungsted Seier Capital-Frederikshavn White Hawks 3-4 (0-2, 0-2, 3-0).

Med et mål og en assist inden for de første godt otte minutter gjorde Christopher Frederiksen comeback for Frederikshavn White Hawks efter et kort eventyr i franske Amiens.

Dén start gav vendelboerne vind i sejlene, og efter tidligere i denne sæson at have tabt både 1-4 og 1-7 til Rungsted Seier Capital kørte de en tæt 4-3 sejr hjem, selv om det holdt hårdt.

Rungsted vandt tredje periode 3-0 på to mål af Nichlas Hardt og et af Marcus Olsson med 3-4 reduceringen otte minutter før tid.

To minutter og 18 sekunder før tid tog nordsjællænderne målmand David Grubak ud, men selv om de dominerede i den sidste periode, gik de pointløse fra kampen.

»Dejligt at kunne hjælpe holdet, selv om det blev lige spændende nok til sidst,« sagde en glad og lettet Christopher Frederiksen til TV2 Sport.

»Vi blev alt for passive, og det straffede de. Det er svært at spille i Rungsted.«

Christopher Frederiksen var for et år side med til at vinde Metal Final4, men i år har Frederikshavn ikke kvalificeret sig til finalestævnet.

En markant profil hos høgene var målmand Mathias Seldrup i en kamp med meget højt tempo, og hvor Rungsted Seier Capital vandt skudstatistikken 40-21.

En nedtur for ellers formstærke Rungsted, som havde vundet de seneste fire kampe i overbevisende stil med en samlet score på 20-5.

Måske var det en trøst for hjemmeholdet, at direktør Thomas Friberg for åben skærm i den anden pause trak Rungsted ud til en semifinale mod Sønderjyske i Metal Final4 fredag 29. januar i Bentax Isarena i Aalborg. Sønderjyske er på papiret klart det svageste af semifinalisterne.

Den anden semifinale står mellem Aalborg Pirates og Esbjerg Energy.

Det er tredje gang i træk, finalestævnet spilles i Aalborg. Nordjyderne slog Esbjerg og Sønderjyske om værtskabet i en fight, hvor alle tre kom med stærke og kreative bud.

Esbjerg Energy vandt i aftes i Odense over bundholdet Bulldogs med 7-1, mens Herning Blue Fox efter fire aflyste kampe på grund af coronapandemien ude slog Sønderjyske 6-2.