Den canadiske ishockeylegende Guy Lafleurs død har sendt Canada i landesorg.

Lafleur blev 70 år gammel, og nyheden om hans død spredte sig fredag aften. Lafleur havde i årene op til sin død fået lungekræft.

Det var Lafleurs søster Lise, der bekræftede nyheden på Facebook.

'Guy, jeg elsker dig. Du er færdig med at lide. Vi kommer til at savne dig så meget,' lød den hjerteskærende besked.

Siden er reaktionerne væltet ind fra nær og fjern for at mindes Lafleur, der betragtes som en af sportens allerstørste med sine fem Stanley Cup-triumfer og status som Hall of Fame-legende. En af dem, der mindes ham, er hans tidligere klub Montreal Canadiens.

De oplyser, at der vil blive mulighed for fans at hylde og sørge over legendens dødsfald i den kommende tid.

»Vi er ekstremt kede af at høre om Guy Lafleurs død. Vi er ødelagt over nyheden. Guy havde en exceptionel karriere og forblev altid ydmyg, tilgængelig og tæt knyttet til fans i Quebec, Canada og i hele verden Igennem sin karriere gav han os store øjeblikke. Han var en af de største spillere i vores historie, mens han samtidigt blev en ekstraordinær ambassadør for vores hold og for ishockey,« siger Geoff Molson, ejer af Montreal Canadiens.

Lafleur spillede foruden Montreal Canadiens for New York Rangers og Quebec Nordiques i sin karriere.