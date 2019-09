»De er rystede.«

Det fortæller ishockey-spilleren Lucas Bjerre Rasmussens bror, Elias Rasmussen, om forældrenes reaktion på, at deres 18-årige søn lå livløs på banen i fredagens ishockey-kamp mellem Odense Bulldogs og Frederikshavn White Hawks.

Sønnen lå livløs på isen efter at være blevet trukket ned af Frederikshavns, Kristian Jensen, i faldet mistede han hjelmen, hvorefter han modtog et slag i hovedet fra Kristian Jensen, der gjorde ham bevidstløs.

Efterfølgende måtte Lucas Bjerre Rasmussen behandles på banen og sendes til observation på hospitalet, hvor meldingen lød på en kraftig hjernerystelse.

Nu fortæller broren til B.T. Sport, at ishockey-spilleren har det bedre:

»Sidste medling fra i morges er, at han er i bedring. Han skrev til mig, at han ikke har de samme smerter i hovedet længere.«

Elias Sørensen spiller selv ishockey og kan godt forstå at broren blev revet ned:

»Det bliver taget for langt ud. Men jeg kan godt forstå, at Lucas bliver revet ned efter, at have givet Kristian Jensen en stav i ryggen. Men hvad der sker efter, at han blivet revet ned giver ingen mening.«

Episoden blev også for meget for ishockey-fan Lars Schmidt fra Viborg, der lørdag aften valgte at anmelde Kristian Jensen for vold:

»Jeg har valgt at anmelde ham, fordi det, som han gør, er helt ude af proportioner og hører ingen steder hjemme,« fortæller Lars Schmidt til B.T.

Han er ikke fan af hverken Odense eller Frederikshavn - men han holder af sporten, og han er chokeret over den brutale hændelse.

»Jeg har set flere af de gamle hockey-spillere herhjemme været ude og sige, at det er helt uacceptabelt. Og jeg har igennem årene fulgt med i nordamerikansk hockey, og hvis dette var sket derovre, så var han blevet slået ihjel!.«

»Når man ligger på isen og har hjelmen af...så er det helt hjernedødt, at han slår ham i hovedet. Kristian Jensen burde ikke spille ishockey mere,« siger Lars Schmidt

Elias Rasmussen ved dog ikke om hans bror har tænkt sig at anmelde Kristian Jensen for vold:

»Det kan jeg ikke svare på,« slutter Elias Rasmussen.

Frederikshavn White Hawks vandt kampen med 2-0.