Lars Eller fik mål annulleret, da Capitals røg ud af NHL's slutspil, mens Ehlers blev matchvinder for Jets.

NHL-sæsonen er slut for Washington Capitals og danske Lars Eller, efter at holdet søndag tabte 1-3 til Boston Bruins.

Det var Bostons fjerde sejr i serien, hvor der spilles bedst af syv kampe. Capitals formåede kun at vinde ét opgør og taber dermed 1-4 i kampe.

Efter en målløs første periode scorede Boston to gange i anden periode. I tredje periode fik Washington reduceret, men Bostons Patrice Bergeron bragte igen sit hold foran med to mål med en scoring til 3-1.

Lars Eller, der fik 17 minutter på isen, fik et par minutter senere pucken i mål under et powerplay, men scoringen blev annulleret, fordi en holdkammerat havde obstrueret Bostons målmand.

Det er tredje sæson i træk, at Washington Capitals bliver elimineret i første runde af Stanley Cup-slutspillet, som holdet vandt i 2018.

Boston Bruins skal i anden runde af slutspillet op mod vinderen af serien mellem Pittsburgh Penguins og New York Islanders, der har to sejre hver.

Nikolaj Ehlers og Winnipeg Jets møder i slutspillet Edmonton Oilers og har kurs mod næste runde med en føring i serien på 3-0.

I søndagens tredje opgør indtog Nikolaj Ehlers en hovedrolle med to mål.

Edmonton var ellers foran med både 2-0 og 4-1, men Winnipeg fik i tredje periode udlignet til 4-4 på tre scoringer i løbet af tre minutter. I overtiden scorede Ehlers sejrsmålet til 5-4 efter godt ni minutters spil. Han stod desuden for målet til 1-2 i anden periode.

/ritzau/