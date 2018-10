NHL-danskeren Mikkel Bødker fejrede en plads i Senators' førstekæde med et mål og en sejr efter overtid.

Ottawa. Den danske ishockeyspiller Mikkel Bødker har fået en fin start hos sit nye hold i verdens bedste ishockeyliga, NHL.

Og natten til søndag dansk tid fortsatte de positive takter for Bødker, der sammen med Ottawa Senators på hjemmebane vandt med 4-3 efter forlænget spilletid over Montreal Canadiens.

Bødker stod for reduceringen til 2-3 og var altså med til at vende et truende nederlag til en snæver sejr.

Målet var danskerens andet i sæsonen. Han står derudover noteret for fire assister og altså sammenlagt seks point.

Danskeren, der i sæsonpausen er skiftet fra San Jose Sharks til Senators, var i nattens kamp blevet belønnet for fine præstationer med en plads i hjemmeholdets førstekæde.

Årsagen til det var dog også, at Senators' 19-årige stortalent Brady Tkachuk sidder ude med en skade.

Opgøret startede skidt for hjemmeholdet, der var bagud 1-3 efter første periode. Men halvvejs inde i anden periode satte Bødker så gang i Senators' comeback med en fræk scoring.

Danskeren skøjtede med pucken ned langs venstre side af banen. Bødker nåede også næsten helt ned bag mål, før han skar ind i banen og fra nærmest nul grader sendte pucken ind i ryggen på Canadiens' målmand.

Pucken blev rettet ind i gæsternes net, og 2-3-målet var en realitet.

Senere gjorde Matt Duchene det til 3-3, inden Mark Stone afgjorde sagerne et par minutter inde i den forlængede spilletid.

Sejren var Ottawas fjerde efter syv kampe i den nye sæson.

Danske Oliver Bjorkstrand tabte sammen med Columbus Blue Jackets 1-4 til Chicago Blackhawks på hjemmebane.

Den danske målmand Frederik Andersen blev også besejret med 1-4 på hjemmebane, da Toronto Maple Leafs tog imod St. Louis Blues.

/ritzau/