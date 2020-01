Ottawa fik brudt stime af kampe uden sejre, mens Lars Ellers Capitals var bagud med tre mål, men vandt.

Ishockeyspilleren Mikkel Bødker stod for en assist, da Ottawa Senators lørdag fik sin første sejr i ti kampe i NHL med en sejr på 5-2 over Calgary Flames.

Senators førte 3-0 efter de første to perioder, og i tredje periode øgede Colin White føringen til 4-0 på en assist fra danskeren.

Ottawas målmand Marcus Hogberg havde 40 redninger i kampen. I første periode havde Calgary 15 skud på mål mod Ottawas fem.

- Helt sikkert lykkelig over, at vi fik de to point. Det er alt sammen på grund af ham, sagde Ottawas forward Brady Tkachuk om Hogberg.

Mikkel Bødker har spillet under ti kampe for Ottawa i denne sæson og har endnu ikke scoret et mål, men den 30-årige dansker er noteret for to assister.

Washington Capitals med Lars Eller som stamspiller lavede rundens største comeback, da holdet besejrede New York Islanders med 6-4.

Efter de to første perioder var Capitals bagud 1-4, men i tredje periode scorede holdet fem gange, mens Islanders gik helt i stå. Alex Ovechkin lavede for anden kamp et hattrick.

Russeren er nu på en delt niendeplads på listen over NHL's mest scorende spillere gennem tiderne med 692 mål.

Toronto Maple Leafs med Frederik Andersen i målet tabte 2-6 til Chicago Blackhawks, mens denne sæsons dårligste hold, Detroit Red Wings med Frans Nielsen, tabte 1-4 til Florida Panthers. Detroit er isoleret i bunden af Eastern Division.

/ritzau/