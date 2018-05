Oliver Bjorkstrand måtte tænke sig godt om, før han sagde ja til at stille op for Danmark ved VM.

Herning. Oliver Bjorkstrand var med, da det danske ishockeylandshold onsdag middag for første gang trænede på VM-isen i Boxen i Herning.

NHL-forwarden meldte sig tidligere på dagen klar til at træde ind i VM-truppen, men det har krævet en del overvejelser at nå dertil.

Hans kontrakt med Columbus Blue Jackets er nemlig udløbet, og derfor er det ikke uden risiko, at han stiller op ved VM.

- Når man spiller i NHL og ikke har kontrakt, så er der lidt penge på spil. Man skal også tænke på sig selv og den situation, man er i.

- Det er noget, jeg har gået og tænkt over, men nu har vi fået styr på det, siger Bjorkstrand.

Danmarks Ishockey Union har tegnet en forsikring på den 23-årige dansker, så han er dækket ind, hvis han skulle blive alvorligt skadet.

En skade kan nemlig være en dyr affære, fordi det vil stille ham dårligt i de kontraktforhandlinger, der er i gang.

- I år har jeg været skadefri, og det er superdejligt at kunne køre igennem en sæson uden at have noget, der gør ondt.

- Men man ved jo aldrig, om der er en modstander derude, der laver noget dumt. Det kan man ikke selv styre, siger Bjorkstrand.

Når VM er forbi, venter en sommerferie, inden karrieren fortsætter i Nordamerika.

Bjorkstrand regner selv med, at han forlænger med Columbus, hvor han i denne sæson har lavet 43 point i 86 kampe og har etableret sig som fast NHL-spiller

- Columbus har rettighederne til mig, så klubben skal bytte mig væk, hvis jeg skulle et andet sted hen. Det, tror jeg ikke, kommer til at ske, siger Oliver Bjorkstrand.

/ritzau/