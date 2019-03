Columbus Blue Jackets vinder for første gang i ni forsøg over Pittsburgh Penguins.

Oliver Bjorkstrand var blandt målscorerne, da det langt om længe lykkedes Columbus Blue Jackets at få ram på Pittsburgh Penguins i den nordamerikanske ishockeyliga NHL.

Columbus havde tabt de otte foregående kampe mod Pittsburgh, men natten til søndag dansk tid brød holdet stimen af nederlag med en sejr på 4-1.

Den 23-årige dansker stod for målet til 3-1 i tredje periode. Bjorkstrand har nu scoret 13 gange i denne sæson.

Nederlaget var Penguins' første i tre kampe. Med sejren er Columbus Blue Jackets to point efter Penguins, der ligger på tredjepladsen i Metropolitan-divisionen.

Frederik Andersen havde 31 redninger ud af 33 skudforsøg, da Toronto Maple Leafs besejrede Edmonton Oilers med 3-2.

Den danske målmand viste klasse, da Zack Kassian 30 sekunder før slutfløjtet havde chancen for at udligne for Oilers, men Andersen reddede forsøget.

/ritzau/