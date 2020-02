NHL-spilleren Oliver Bjorkstrand er ude i otte til ti uger med en ankelskade. En operation kan være nødvendig.

Ishockeyspilleren Oliver Bjorkstrand kommer ikke i aktion foreløbig i NHL.

Columbus Blue Jackets-spilleren blev fredag aften meldt ude i otte til ti uger med en ankelskade.

Det oplyser Jarmo Kekalainen, der er general manager i Columbus Blue Jackets, på klubbens hjemmeside.

Skaden opstod i slutfasen af kampen mod Philadelphia Flyers natten til fredag dansk tid.

Bjorkstrand kolliderede uheldigt med banden i de sidste sekunder af den ordinære spilletid i 3-4-nederlaget.

Han forlod humpende isen og forsøgte tilsyneladende at undgå at lægge vægten over på sit venstre ben.

Tilstedeværende journalister fortæller, at den 24-årige dansker forlod hallen på krykker og med venstre ben i en støttestøvle.

I de kommende dage skal der træffes en beslutning, om Bjorkstrand skal opereres eller ej.

Skaden er skidt nyt for Columbus-mandskabet, som er inde i en sløj stime med syv nederlag på stribe.

Nu skal holdet undvære sin danske topscorer, der har markeret sig stærkt i denne sæson.

Det tidligere Herning-talent har scoret 14 mål i sine seneste 17 kampe. Hans i alt 21 mål i denne sæson gør ham til holdets topscorer målt udelukkende på scoringer. Det er desuden blevet til 15 assister i 49 kampe i denne sæson.

Bjorkstrand står i alt noteret for 65 mål og 68 assister i 246 kampe for Columbus.

Inden uheldet var ude natten til fredag, havde han bragt Columbus foran 1-0 og blev noteret for en assist til 2-0-scoringen.

