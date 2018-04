Den danske ishockeyspiller leverede to assister i afgørende fase af kamp mod Frans Nielsens Detroit Red Wings.

Columbus. Columbus Blue Jackets er snublende tæt på at kvalificere sig til slutspillet i NHL efter en 5-4 sejr over Frans Nielsens Detroit Red Wings natten til onsdag.

Den danske ishockeyspiller Oliver Bjorkstrand markerede sig på pointtavlen to gange i opgøret med assister i slutfasen.

Columbus kom forfærdeligt fra start i kampen og var bagud 1-4 i anden periode.

Hjemmeholdet kæmpede sig dog tilbage i opgøret. Først på et powerplay midtvejs i anden periode, hvor Cam Atkinson reducerede til 2-4.

Midtvejs i tredje periode leverede Bjorkstrand en assist ved Sonny Milanos scoring til 3-4.

Med lidt over to minutter tilbage af kampen bragte Artemi Panarin balance i regnskabet, og kampen blev dermed sendt i overtid.

Her var Oliver Bjorkstrand endnu en gang i centrum, da han blev noteret for en assist ved Pierre-Luc Dubois' sejrsmål.

Columbus må dog vente lidt med at fejre kvalifikationen til slutspillet. Florida Panthers vandt således over Nashville Predators og holder dermed liv i håbet om at indhente Columbus på tredjepladsen i Metropolitan Division.

Frans Nielsen og Oliver Bjorkstrand var ikke de eneste danskere, der var i aktion i NHL natten til onsdag.

Nikolaj Ehlers scorede til 2-0, da hans hold, Winnipeg Jets, vandt 5-4 over Montreal Canadiens.

Det var Ehlers' 29. sæsonscoring. Winnipeg Jets er allerede kvalificeret til slutspillet.

/ritzau/