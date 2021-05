Tremålsskytten Nicklas Jensen er ikke meget for at tage æren for den danske sejr over Sverige.

Med tre mål og en assist gjorde Nicklas Jensen sig til den uanfægtede matchvinder, da det danske ishockeylandshold åbnede VM med en choksejr på 4-3 over Sverige.

Men som vanligt er den 28-årige Jokerit-spiller ikke meget for at fremhæve sig selv. Især ikke på en dag, hvor det især var det danske kollektiv, der stod distancen mod den forventede overmagt.

- Holdet spillede en fantastisk kamp, og så bliver individuelt spil også nemmere.

- Pucken hoppede min vej, og det var selvfølgelig dejligt, men holdet spillede suverænt i 60 minutter. Folk smed sig ned i skuddene til sidst, og alle kæmpede til sidste sekund, siger Nicklas Jensen.

Forwarden er nu oppe på 15 mål i 33 VM-kampe, og det var hans scoringer, der bar det danske mandskab til den første sejr nogensinde i en betydende kamp mod svenskerne.

Et resultat, der understreger at ishockeysporten fortsat bliver bedre i Danmark, mener Jensen.

- Det her viser alle, hvor langt vi er kommet i Danmark, og hvor godt vi har udviklet os. Der er mange spillere, der ikke er med her, og alligevel præsterede vi, som vi gjorde.

- Det er ret vildt. Jeg er meget stolt af denne kamp. Det er stadig kun første kamp, og der er lang vej endnu. Men det var en kæmpe kamp, som vi nok ikke kommer til at glemme foreløbig, siger den danske matchvinder.

Danmark skal i aktion igen allerede søndag aften, hvor der venter en ny svær kamp mod Schweiz.

/ritzau/