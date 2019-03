Lars Eller laver sæsonmål nummer ni i ny sejr til Capitals, mens Nikolaj Ehlers brillerer for Winnipeg Jets.

Både Lars Eller og Nikolaj Ehlers scorede, da de natten til lørdag dansk tid var i kamp i den nordamerikanske ishockeyliga NHL.

Lars Eller scorede til slutresultatet 3-0, da Washington Capitals besejrede New Jersey Devils, mens Ehlers stod for målet til 4-0 samt to assister i Winnipeg Jets' sejr på 8-1 mod Carolina Hurricanes.

Det er sjette kamp i træk, at Capitals får fuldt udbytte af en kamp, og holdet er nu på førstepladsen i sin division.

Før kampen lå Capitals side om side i toppen af divisionen med New York Islanders.

Målmand Braden Holtby parerede samtlige 25 skudforsøg fra New Jersey Devils. Det er tredje gang i denne sæson og 35. gang i sin NHL-karriere, at Holtby holder nullet i en kamp.

Nederlaget er det femte i træk for New Jersey Devils, som befinder sig i en scoringskrise. I seks af holdets syv seneste kampe har holdet scoret to eller færre mål.

Capitals bragte sig foran ved Andre Burakosky i begyndelsen af første periode på et kontraangreb.

I tredje periode fordoblede Nicklas Backstrom føringen, før Lars Eller med 59 sekunders spilletid tilbage sendte pucken i et tomt net til 3-0.

Det er den 29-årige danskers niende mål i sæsonen. Han har desuden lavet oplæg til 22 mål i sine indtil videre 69 kampe.

Nikolaj Ehlers er med sin scoring mod Carolina Hurricanes oppe på 16 mål og 13 assister i 46 kampe. Skader har i perioder holdt danskeren ude i denne sæson.

/ritzau/