Det så ubehageligt ud natten til fredag dansk tid.

Her måtte NFL-holdet Winnipeg Jets' danske stjerne, Nikolaj Ehlers, forlade banen kort før tid.

Ehlers var uheldig med bare lidt over minut tilbage af kampen, da han skulle blokere efter skud fra St. Louis Blues-spilleren Colton Parayko.

Paraykos skud træffede nemlig direkte ind på Ehlers' ene ben, og han måtte forlade kampen i store smerter. Se hændelsen i videoen øverst i artiklen.

Og det var samtidig så uheldigt, at St. Louis Blues scorede det afgørende mål til 3-2 med bare 15 sekunder tilbage af kampen.

Jets-træner Paul Maurice sagde fredag, ifølge Winnipeg Sun, at Ehlers har det okay, og at han måske kan spille igen natten til søndag dansk tid.

NHL har netop taget hul på slutspillet, hvor Winnipeg Jets i øjeblikket er bagud 3-2 i kampen til St. Louis Blues i det, der svarer til 1/8-finalerne. Der spilles bedst af syv kampe.

Foruden Nikolaj Ehlers er der yderligere tre danskere blandt de 16 slutspilshold: Oliver Björkstrand i Columbus Blue Jackets, Lars Eller i Washington Capitals og Frederik Andersen i Toronto Maple Leafs.