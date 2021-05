Fire spillere scorede for første gang i VM-sammenhæng, da Danmark slog Hviderusland.

Fire kampe havde Matthias Asperup tilbragt på tribunen ved VM, uden at vide om han nogensinde ville komme i kamp.

Men mod Hviderusland var der endelig bud efter den teknisk dygtige forward, og han kvitterede for sin VM-debut med en uhyre vigtig scoring i Danmarks 5-2-sejr fredag aften.

Den 26-årige Herlev-spiller gik fra reserve til VM-helt på 60 minutter og lægger ikke skjul på, at det er en dag, han vil huske.

- Det var en drøm for mig. Det kunne ikke skrives bedre. Det var helt fantastisk at score og få tre point i min debut og så oven i købet i så vigtig en kamp, siger Matthias Asperup.

Danmark var reelt pisket til at vinde, og det så bekymrende ud, da holdet var bagud 1-2 før tredje periode.

Men Asperup slog hul på bylden med sin udligning, og derfra kom der endelig gang i den danske offensiv.

I alt fire spillere scorede deres første mål i VM-sammenhæng. Ud over Asperup var det Nicolai Meyer, Mathias From og Alexander True.

- Det er selvfølgelig sjovt. Det er stort for alle os, der lavede vores første mål. Det giver et boost, ikke kun til os, men til hele holdet. Det giver også troen på, at vi kan udrette noget ekstraordinært, siger Matthias Asperup.

Det har generelt knebet med målscoringen i turneringen. Og det lignede igen en frustrerende aften. Men i det danske omklædningsrum mellem anden og tredje periode var spillerne overbeviste om, at de var på rette vej.

- Der var ikke optræk til uro, for vi var tilfredse med vores arbejdsindsats og energi.

- Vi manglede måske lige at spille lidt smartere og få pucken lidt mere på mål. Det gjorde vi i tredje periode, og så gik det vores vej, siger Matthias Asperup.

Også Alexander True havde en stor dag, hvor han ud over at score blev kåret som kampens bedste dansker.

Han er især lettet over, at det lykkedes at få styret pucken i mål til sidst efter at have knoklet forgæves i de første fire kampe.

- Det er bestemt en lettelse. Det er dejligt at score, og det er jo ikke sjovt, når man ikke føler, at man bidrager på den front, siger Alexander True.

Med sejren holder Danmark sig inde i kampen om en plads i kvartfinalen. Holdet skal på isen igen allerede lørdag aften mod Slovakiet.

/ritzau/