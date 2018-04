Frederik Andersen havde en kort og skidt dag på isen, da Toronto igen tabte stort til Boston i NHL's slutspil.

Boston. Frederik Andersen havde en kort og særdeles skidt dag på isen, da hans hold, Toronto Maple Leafs, natten til søndag tabte 3-7 til Boston Bruins i slutspillet af den nordamerikanske ishockeyliga NHL.

Den danske målmand blev således flået ud af træneren efter 12 minutter af første periode. Her var Andersen allerede passeret tre gange på blot fem forsøg fra hjemmeholdets skytter.

Det var for meget for Torontos træner, der valgte at erstatte danskeren med reserven Curtis McElhinney, der præsterede 19 redninger i resten af kampen.

Han kunne dog ikke forhindre Boston i at tage anden sejr på stribe i serien, hvor der spilles bedst af syv kampe.

Den første kamp endte 5-1 i Bostons favør.

David Pastrnák blev den helt store helt for hjemmeholdet i nattens kamp. Han leverede et hattrick og tre assister for Boston.

Brad Marchand og Patrice Bergeron lavede begge fire assister for Boston, der nu fører 2-0, inden de to hold mødes i kamp tre på mandag i Toronto.

