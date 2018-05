Kampen mod Letland på tirsdag bliver alt eller intet for begge hold. Danmark ryger ud af VM med et nederlag.

Herning. Det kommer til at ligne en syvende og afgørende kamp om at gå videre i NHL-slutspillet, når Danmark og Letland brager sammen ved ishockey-VM på tirsdag.

Vinderen går videre, taberen ryger ud. Såre simpelt og meget nervepirrende.

- Det er sådan en kamp syv. Den slags kampe drømmer man altid om at spille, siger Frans Nielsen.

Selv om Danmark med 11 point har tangeret sin egen pointrekord ved et VM, er der brug for flere point.

Hvis Letland taber til Canada mandag, kan danskerne nøjes med et enkelt point i den sidste kamp. Et nederlag her vil til gengæld med sikkerhed stoppe den danske VM-fest.

- Vi havde håbet på, at 11 point ville være nok. På den anden side har vi nok hele tiden regnet med, at den sidste kamp ville blive afgørende for os. Det bliver sjovt, siger Frans Nielsen.

Letterne har været lidt svære at blive klog på ved VM. Holdet har imponeret ved at tage point fra USA, men har også tabt kæmpestort til Finland.

Mod Norge måtte letterne ud i overtid for at trække en sejr hjem. Til gengæld var de stærkt spillende mod Tyskland.

- De har det her russergen, hvor de nærmest kan aflevere pucken gennem en telefonboks, siger backen Stefan Lassen.

- Det gælder om, at vi tør gå på kroppen af dem og udnytter vores powerplay, som har været fantastisk hidtil i turneringen, fastslår han.

Også den danske kaptajn Peter Regin ser meget russisk inspiration i den lettiske stil.

- Det er den russiske skole, hvor de er rigtig stærke nede i hjørnerne og rundt i offensiv zone.

- Samtidig har deres landshold altid været kendt for virkelig at stå sammen, så det bliver bestemt ikke nogen nem kamp, siger Regin.

De to lande har spillet mod hinanden adskillige gange i VM-sammenhæng. Senest sidste år i Köln, hvor Letland vandt 3-0. I øvrigt efter dansk totaldominans i første periode.

Mere dramatisk var det i 2011, hvor Danmark vandt over letterne på straffeslag og undgik nedrykningsspillet.

Året efter tabte danskerne fem kampe på stribe, inden det lykkedes at afværge nedrykningsfaren med en 2-0-sejr over netop Letland i en ren nervekamp.

Dengang var Frans Nielsen med på et stærkt besat dansk hold, der slet ikke kunne få det til at fungere.

- Jeg kan godt huske den kamp. Det er lidt sjovere denne gang. Dengang foregik det i den anden ende af tabellen.

- Selv hvis vi kan nøjes med det ene point på tirsdag, må vi ikke gå tilbage og bare forsvare os. Vi skal forsøge at spille og gå efter sejren, siger Frans Nielsen.

Danmark og Letland spiller på tirsdag klokken 20.45. Aftenen forinden skal letterne i aktion mod Canada.

/ritzau/