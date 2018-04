Når man som rekordmanden Morten Green har spillet 316 landskampe, deltaget i 19 VM-turneringer og fem OL-kvalifikationsturneringer og spillet tæt på 1.500 ishockeykampe på seniorniveau, har man nok et par gode råd, man kan give videre til næste generation.

Når den 37-årige legendariske playmaker og kaptajn fra Rungsted Seier Capital har spillet to kampe mere (om bronzemedaljerne i Metal Ligaen) og takker af på isen efter en af de flotteste karrierer i dansk ishockey, tager han hul på et nyt kapitel. Som spilleragent og rådgiver.

”Det er et ønskejob for mig. Jeg er glad for at kunne blive i den sport, som har været en stor og vigtig del af mit liv, siden jeg var dreng,” siger han.

Ingen tvivl om, at Sports Management Group Inc., der ejes af Bjarne Madsen, Marc A. Levine, USA, og Gunnar Svensson, Sverige, har gjort et scoop ved ansættelsen af Morten Green.

”Morten har været tilknyttet SMG siden sin debutsæson i Rungsted som 15-årig. Vi har talt løst om det her i små to år, og siden januar er det blevet mere og mere seriøst. Morten er et frisk pust i branchen, og alle har brug for nyt blod. Få har en sportslig baggrund som ham, og han er desuden en glad dreng, som er god til at danne relationer. Han er loyal og meget mål- og ansvarsbevidst og bliver en gevinst for de unge klienter i Danmark og Sverige. Der er allerede flere nye henvendelser på begge sider af Sundet, og fra maj skal Morten i gang med at kigge på spillere og tale med klubber,” siger Bjarne Madsen.

Morten Green har været med på en lang og eventyrlig hockeyrejse gennem landsholdets optur og 16 sæsoner i Sverige og Tyskland.

”Jeg glæder mig til at hjælpe unge spillere til at tage det næste og rigtige skridt på vej ud i den store hockeyverden. De skal også vide, at ikke alt er en dans på roser. Der vil komme tunge perioder. Jeg har selv været igennem dem. De skal også tackles,” siger Morten Green.

Han får mange rejsedage, ikke mindst i Sverige, men kan bevare sin base i det nordsjællandske.

Morten Green har valgt at slutte sin aktive karriere, mens legen er god. Han siger farvel med oprejst pande efter et fornemt playoff med 14 point (4 mål og 10 assist) i 12 kampe. I BTs øjne var han en af seriens bedste spillere i semifinalen mod Herning Blue Fox.

Efter den sidste kamp i Herning blev han hylde varmt af Herning-spillerne og modstanderfans.

Respekten er kolossal for hockeyambassadøren og den kommende agent Morten Green.

Gennem stort set hele karrieren har han spillet med nr. 13 på trøjen, og på landsholdet har ingen haft dette nummer siden VM i Köln i 2017. 13 er for altid fredet. Som en cadeau til den mangeårige kaptajn.