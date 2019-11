Traditionsrige Detroit Red Wings tabte 1-6 til Nashville Predators og har ramt bunden i ligaen.

Nedturen vil tilsyneladende ingen ende tage for Detroit Red Wings med danske Frans Nielsen i den nordamerikanske ishockeyliga NHL.

Holdet er røget ind i en sand rædselsstime og tabte natten til tirsdag for 11. gang i de seneste 12 kampe, da det foran eget publikum blev til et 1-6-nederlag mod Nashville Predators.

Detroit vandt ellers første periode, men holdet faldt helt sammen i anden, hvor Nashville scorede fem gange og reelt afgjorde kampen.

Efter 16 kampe i denne sæson har det traditionsrige Red Wings-mandskab blot samlet ni point og lige nu allernederst i tabellen.

Det er i sandhed blevet nye tider for ishockeyfans i Detroit, der i mange år var forkælet med succes.

Frem til 2016 nåede holdet frem til slutspillet 25 sæsoner i træk og har i alt vundet Stanley Cup 11 gange - senest i 2008.

De seneste sæsoner har Detroit ikke kunnet gøre sig gældende, og organisationen er i gang med at bygge et nyt hold op. Resultatmæssigt er der dog foreløbig ingen fremskridt at spore.

Holdets danske islæt har heller ikke fået nogen imponerende start på sæsonen.

Frans Nielsen har været på isen i 13 kampe, men den danske centerspiller er endnu ikke noteret for hverken mål eller assist.

Godt går det heller ikke for Mikkel Bødker og Ottawa Senators, men holdet fra den canadiske hovedstad fik dog en opmuntring med en 6-2-sejr over New York Rangers i Madison Square Garden.

Ottawa har lige som Detroit blot ni point, men har spillet tre kampe færre.

Efter at have været henvist til tribunen i de seneste fire kampe var Bødker tilbage på holdet og havde en andel i Ottawas tredje scoring.

Dermed satte han sit første point ind på kontoen i denne sæson.

/ritzau/