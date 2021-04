For blot et år siden mistede 27-årige Emily Cave sin mand, og siden da har hun kæmpet en hård kamp.

Ikke kun i forbindelse med den store sorg, hun har været mærket af men også på de sociale medier, som hun nu har valgt at tage en pause fra.

'Efter at have set adskillige falske profiler, der kommenterer på ting og sender mig beskeder, der sårer dybt samt skriver ting, der ikke passer, hvilket har taget til efter Colbs mindehøjtidelighed, vil jeg tage en pause fra at dele ting.'

Sådan skriver Emily Cave, der mistede sin mand, NHL-spilleren Colby Cave, den 11. april sidste år. Han blev ramt af en hjerneblødning og indlagt på intensivafdelingen på Sunnybrook Hospital i Toronto.

Lægerne opererede den 25-årige canadier, som spillede for Edmonton Oilers, i flere timer, da der skulle fjernes en cyste, der sad på hjernen, og herefter blev han lagt i kunstig koma, som han aldrig vågnede fra.

Det er netop især beskeder om ham, der har ramt Emily Cave hårdt, fortæller hun i opslaget, der kan ses i bunden af artiklen.

'At blive kaldt ting som ekstremt opmærksomhedshungrende, at få at vide min mand ville være skuffet over mig, at jeg er skyld i, han lider i himlen og så mange andre ting har gjort, at jeg har nået bristepunktet. Det har simpelthen ødelagt mig. Colb ville være knust på mine vegne. Jeg er ikke et godt sted mentalt, det ville ingen 27-årig enke være efter de ting, der er blevet sagt og gjort,' skriver Emily Cave og tilføjer, at det ikke er ubegrænset, hvad hun kan holde til.

'Jeg klarer det ikke, hvis det fortsætter. Det kan jeg sige med sikkerhed. Jeg klarer det ikke. Mine fantastiske venner og min fantastiske familie, terapi og lignende kan bruges til en vis grænse. Jeg er skrækslagen for at kigge på min telefon. Jeg er skrækslagen for at se, hvad der er blevet sendt, hvad folk har sagt, eller hvad der bliver kastet i min retning, alt imens jeg sørger over min mand, samtidig med jeg er blevet kastet direkte i rampelyset,' skriver Emily Cave.

Derfor vil hun nu beskytte sig selv. For selvom de sociale medier i høj grad har hjulpet hende med at komme af med nogle ting, er det også her, de grimme ting sker.

Og det skal være slut, skriver hun. Derfor trækker hun stikket for nu. Måske vender hun tilbage en dag, men det har umiddelbart lange udsigter.

'Det knuser mit hjerte, at jeg skal tage en pause fra al jeres kærlighed og støtte på grund af den ene procent, der skriver onde ting. Men jeg er et menneske med følelser, og den ene procent er nogle gange svær at ignorere, når det er konstant og så personligt. Så husk altid at være venlig, du ved aldrig, hvad folk går igennem,' lyder opfordringen fra Emily Cave.