Depressioner og selvmordstanker har tvunget den 22-årige tredobbelte danske mester, Jeppe Holmberg, til at afbryde ishockeykarrieren.

Den unge back, som to gange har vundet DM-guld med Esbjerg Energy og én gang med Aalborg Pirates, fortæller til ishockeysitet faceoff.dk, at han i tre år har lidt af voldsomme depressioner.

De startede, mens han spillede i USA i 2016.

For at genoprette det mentale helbred har han besluttet at holde en pause fra ishockeyen i den kommende sæson og efter sommerferien starte på Nordjyllands Idrætshøjskole. Om han vender tilbage til ishockeyen er uvist.

»Der er et par væsentlige grunde til, at jeg melder det her ud. For det første er der mange, der hele tiden spørger, hvad jeg skal i den kommende sæson. Der er ingen grund til, at jeg holder mig selv eller folk hen mere ved at sige det forkerte,« siger Jeppe Holmberg til faceoff.dk.

»For det andet kan der være andre derude med samme problemer som jeg, som måske kan blive hjulpet videre ved at høre om min situation. Det mentale problem er ikke noget, man taler særlig meget om i omklædningsrummet på et ishockeyhold.«

Jeppe Holmberg fortæller, at han har haft så dybe depressioner, at han flere gange er blevet indlagt akut på psykiatrisk afdeling i Aalborg.

Han har haft selvmordstanker og i en kortere periode alkoholmisbrug.

Jeppe Holmberg retter en stor tak til ikke mindst sin familie og træneren Martin Thimm.

»De har hjulpet mig ufatteligt meget. Det kan lyde som en kliché, men uden Martins hjælp er det ikke sikkert, at jeg havde været her i dag,« siger Jeppe Holmberg.