Det danske kvindelandshold i ishockey var helt klar til at tage til VM, der blev aflyst i weekenden.

For første gang nogensinde skulle det danske ishockeylandshold have deltaget ved A-VM for kvinder, men sådan gik det ikke.

Med mindre end en måned til starten på mesterskabet valgte Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) i samråd med sundhedseksperter at aflyse på grund af risiko for spredning af coronavirus.

Det danske landshold havde købt flybilletter og var i gang med de sidste forberedelser før afrejsen til Canada, hvor VM skulle være afholdt, da lørdagens meddelelse tikkede ind.

Det siger Kim Pedersen, der er general manager på det danske landshold.

- Vi havde alt i gang. Vi var klar til at tage afsted 22. marts. Træningslejren skulle starte 20. marts i København, men den bliver selvfølgelig også aflyst, siger han.

- Det er selvfølgelig super ærgerligt, men vi skal ikke sætte spørgsmålstegn ved, hvad sundhedsmyndighederne siger rundtom i verden. Det må vi rette ind efter. Der er heldigvis nogen, der er klogere end os, som træffer de beslutninger, og det har vi fuld respekt for.

Aflysningen betyder, at sæsonen er slut for kvindelandsholdet, og blikket er allerede rettet mod næste år.

- Vi kommer til at sætte os med landstræner Peter Elander og kigge på, hvad programmet skal være fra 1. april indtil næste år, hvor vi er på den igen, siger Kim Pedersen.

- Vi har en olympisk kvalifikation i februar 2021, som vi skal forberede os på. Der kommer vi helt sikkert til at gøre et seriøst forsøg på at komme til OL, siger Kim Pedersen.

Datoen for næste års VM, hvor Halifax og Truro igen får værtskabet, er endnu ikke offentliggjort.

Danmark blev sidste år nummer to ved B-VM og sikrede sig dermed oprykning til sportens øverste lag.

/ritzau/