Fredag klokken 9.00 skal voldsanklagede Kristian Jensen fra ishockeyklubben Frederikshavn White Hawks stille i Retten i Hjørring.

På B.T.s forespørgsel udtaler den anerkendte danske sportsretsadvokat Jens Bertel Rasmussen sig nu i sagen, der i dansk idræt er unik, eftersom det er første gang, at en sag af denne art skal behandles og afgøres i en civil retssal.

»Jeg er glad for, at sagen bliver afprøvet. Den ligger efter min mening langt udenfor det sportsretlige system, hvori han jo er idømt karantæne frem til. 1. december,« siger Jens Bertel Rasmussen og tilføjer:

»Lad mig understrege, at jeg 'kun' har set en video af hændelsesforløbet, hvor spilleren fra Frederikshavn først skubber Lucas Bjerre Rasmussen omkuld og dernæst tildeler ham et knytslag mod hovedet. Efter at have set den, må jeg konstatere, at handlingen ligger langt ud over det, man skal acceptere.«

Frederikshavn White Hawks' Kristian Jensen (th.) i aktion i en kamp mod Esbjerg Energy i Nordjyske Bank Arena tirsdag 12. marts 2019. Foto: Henning Bagger Vis mere Frederikshavn White Hawks' Kristian Jensen (th.) i aktion i en kamp mod Esbjerg Energy i Nordjyske Bank Arena tirsdag 12. marts 2019. Foto: Henning Bagger

Sagen kort 20. september mødes Frederikshavn White Hawks og Odense Bulldogs i en kamp i den danske Metal Liga. Undervejs i kampen væltes den fynske klubs Lucas Bjerre Rasmussen omkuld af nordjydernes Kristian Jensen, der efterfølgende tildeler ham et slag mod hovedet. Efter at have modtaget en indberetning fra kampens dommer, Jonas Reimer, beslutter Metal Ligaens »Udvalg for Spillersikkerhed« at idømme Kristian Jensen karantæne fra al turneringsspil frem til 1. december 2019. Nordjyllands Politi træffer 24. september beslutning om at sigte Kristian Jensen for vold. Efter endt efterforskning overdrages sagen 10. oktober til anklagemyndigheden, der finder grundlag for at rejse tiltale i sagen.

Jens Bertel Rasmussen, der har skrevet bøger om sportsjura og som er vicepræsident i Det Internationale Håndboldforbunds appeludvalg, anerkender, at ishockey er en af idrætsverdenens mest kraft- og temperamentsfulde.

»Men der bør være grænser for, hvordan man behandler en modstander. Hvis det ender med en straf, vil jeg umiddelbart vurdere, at det kan ende med en betinget dom. En sådan vil være sund for ishockeysporten. For mig at se at det er vigtigt, at spillerne under duellerne i kampene tænker sig om, og det må jeg sige, at den unge mand ikke har gjort her,« siger Jens Bertel Rasmussen.

Kristian Jensen er tiltalt efter straffelovens paragraf 244, hvor maksimumstraffen er tre år.

Så hård en straf kan ishockeyspillerens advokat, Jens Christian Christensen, dog ikke forestille sig, at sagens dommer, Jeanette Thørholm Andersen, vil idømme tiltalte.

Odense-spilleren Lucas Bjerre Rasmussen blev slået bevidstløs under en ishockeykamp mellem Odense og Frederikshavn i september. Foto: Odense Bulldogs Vis mere Odense-spilleren Lucas Bjerre Rasmussen blev slået bevidstløs under en ishockeykamp mellem Odense og Frederikshavn i september. Foto: Odense Bulldogs

»Jeg nægter at tro, at denne sag, der jo ikke er anmeldt af forurettede (Lucas Bjerre Rasmussen, red.) men af en tv-seer, ender med en domfældelse. Men skulle det utænkelige ske, er det åbenbart, at min klient maksimalt idømmes en betinget dom på 30-40 dage, da han aldrig tidligere er straffet. Det har selvfølgelig noget at gøre med, at ishockey er en kontaktsport, hvor det at slå med en stav giver to minutters udvisning. Var hændelsen til gengæld sket i gågaden i Frederikshavn, ville man formentlig have taget straffelovens skærpede paragraf 245 i anvendelse,« siger Jens Christian Christensen.

Han har under retssagen tænkt sig at vise en række videoklip fra danske kampe, hvor der efter hans opfattelse er sket vildere ting uden at det er endt med retsforfølgelse.

»Jeg kan ved en domfældelse på ishockeysportens vegne være bekymret. For bliver Kristian straffet, kan der i fremtiden komme lignende politinmeldelser fra ukyndige ishockeytilskuere, der mener, at en tackling er en tand for hård. Det bemærkelsesværdige i denne sag er, at hverken den forurettede eller hans klub har anmeldt den,« siger Jens Christian Christensen, der blandt andet har tænkt sig at føre en internationalt anerkendt ishockeydommer som vidne.

»Spørgsmålet er om min mand er gået over stregen. Men faktum er at Odense-spilleren først rammer ham i ryggen, hvor han ikke er beskyttet. Derefter opstår der et slagsmål. Kort sagt: Jeg synes, vi har en god sag,« siger Jens Christian Christensen.