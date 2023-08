»Inden for få år tilhører Albert Ankerstjerne bruttotruppen af de dommere i verden, der kommer i betragtning til VM i den bedste række og kandiderer til den ultimative oplevelse, OL.«

Sådan lyder det fra DIUs Claus Fonnesbech Christensen om torsdagens modtager af B.T.s Gyldne Fløjte som årets dommer i dansk ishockey.

Den 25-årige fynbo Albert Ankerstjerne viste i denne sæson sin høje klasse i Final4-finalerne og finalen i Metal Ligaen og betragtes som dansk ishockeys største talent på linjedommersiden.

Derfor var der heller ingen tvivl, da hoved- og linjedommerne i Metal Ligaen stemte ham til tops i kampen om »dommernes egen pris«, den 39. udgave af B.T.s Gyldne Fløjte og guldhjelmen.

De har fået B.T.s Gyldne Fløjte 1985: Erik Bostrup

1986: Søren Simonsen

1987: Søren Helbo

1988: Tom Mouritzen

1989: Kent Kølvig

1990: Jens Erik Thorndahl

1991: Dion Skipper Christiansen

1992: Preben Jervild

1993: Preben Jervild

1994: Kent Kølvig

1995: Preben Jervild

1996: Søren Helbo

1997: Søren Helbo

1998: Bo Andersen

1999: Jens Christian Fossaberg

2000: Asger Krog

2001: Jacob Grumsen

2002: Asger Krog

2003: Casper Christensen

2004: Morten Folmer-Petersen

2005: Asger Krog

2006: Ronnie Jakobsen

2007: Asger Krog

2008: Alan Smith

2009: Jan Bigum

2010: Malene Skovbakke

2011: Asger Krog

2012: Jan Bigum

2013: Asger Krog

2014: Thomas Buchardt Andersen

2015: Jacob Grumsen

2016: Jan Bigum

2017: René Vejs Jensen

2018: Mads Frandsen

2019: Mads Frandsen

2020: Henrik Haurum

2021: Andreas Weise Krøyer

2022: Kenneth Nielsen

2023: Albert Ankerstjerne

»Albert viste hurtigt i karrieren sit talent og kom tidligt ind under DIUs topdommer-projekt, hvor vi giver unge, talentfulde dommere, der samtidig viser noget commitment, en række weekendkurser, som handler om alt muligt andet end ishockey, herunder kommunikation, lederskab, kropssprog, fysik og beslutningsdygtighed,« siger Claus Fonnesbech Christensen.

»Siden har Albert ikke set sig tilbage. Han er blevet bedre og bedre. Hans unge alder til trods viser han exceptionelle lederevner både på og uden for isen. Han er måske den mest vellidte dommer i hele vores dommergruppe.«

Albert Ankerstjerne er opvokset i en familie, hvor faderen er læge og moderen skuespiller.

Hans far, Henrik Ømark, er tilknyttet det danske seniorlandshold og har rejst meget med holdet til de store turneringer.

»Det er stort at få B.T.s Gyldne Fløjte. Jeg vidste, at jeg var blandt de nominerede, men troede ikke, at valget ville falde på mig i den benhårde konkurrence. Det er et ekstra skulderklap, at det er mine kolleger, der har stemt. Jeg må have gjort noget rigtigt på isen og i omklædningsrummet,« siger Albert Ankerstjerne.

Sammen med sin nære ven og kollega, den tidligere modtager af B.T.s Gyldne Fløjte, Andreas Weise Krøyer, var Albert Ankerstjerne også på scenen i Dansk Metals hovedcenter under Media Day for vise støtte og hylde de danske veteraner i DIF-soldaterprojektet Veteran Match fra uge 36 til uge 38.