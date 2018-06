Han er 1,96 meter uden skøjter og lægger ikke skjul på, at hans højde er et plus som ishockeydommer.

”Jeg føler det som en styrke, at jeg rager højere op end spillerne,” siger Mads Frandsen.

Ved Dansk Ishockey Award i Herning Kongrescenter blev den 28-årige hoveddommer kåret som ”Årets dommer” og hædret med BTs Gyldne Fløjte og guldhjelmen fra Skatertown i skarp konkurrence med de tidligere vindere Thomas Buchardt Andersen og VM-linjedommeren René Vejs Jensen.

Det var 34. gang, den eftertragtede BT-fløjte, forgyldt med 24 karat guld, blev uddelt. Siden 2012 har det været dommernes egen pris. Det er nemlig hoved- og linjedommerne i Metal Ligaen, der har stemt.

”Jeg er lige så stolt, som jeg er overrasket. Jeg havde ikke drømt om det her. Bare det at være nomineret var en sejr for mig,” siger Mads Frandsen.

Årets dommer har i denne sæson gjort comeback i Metal Ligaen efter tre sæsoner som hoveddommer i den norske Get Liga. Han er norsk gift, bor i Norge og arbejder som elektriker, så det har været lidt af en pendlertilværelse i denne sæson.

Mads Frandsen er et frisk pust i den lille zebrastribede danske hockeyfamilie, højt respekteret af kolleger og spillere og topprofessionel.

Dansk Ishockey Award satte et fornemt punktum på en historisk sæson, der kulminerede med et af de mest succesrige VM-arrangementer nogensinde med 525.000 tilskuere til de 64 kampe i Boxen i Herning og Royal Arena. Danmark har for alvor gjort sit indtog på den globale hockeyscene.

DIU’s Hall of Fame fik tre nye medlemmer, Jesper Hviid, Jesper Damgaard og den legendariske canadier fra Frederikshavn, nu afdøde Craig Chapman.

Årets danske spiller blev Julian Jakobsen fra mesterholdet Aalborg Pirates, og Frederik Andersen, Toronto Maple Leafs, blev årets VM-spiller.

Få timer efter at været kåret som årets danske forward var Lars Eller, som i sagens natur ikke kunne deltage i festlighederne i Herning, med til at bringe Washington Capitals foran 2-1 i kampe med 3-1 sejr i den tredje kamp i bedst-af-syv-finalen om Stanley Cup mod Vegas Golden Knights.