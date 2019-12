Aalborg slog hjemme Odense 6-4, og dermed nåede Odense op på 15 kampe i træk uden sejr i Metal Ligaen.

Det var top mod bund i Metal Ligaen, da Aalborg Pirates på egen is søndag tog imod bundproppen fra Odense Bulldogs.

Det endte med en sand målfest og ti scoringer, da topholdet lagde yderligere afstand fra førstepladsen med en 6-4-sejr.

Aalborg er nu i front med 61 point og hele 16 point ned til mesterholdet Rungsted Seier Capital og Frederikshavn White Hawks.

Aalborg har dog spillet 25 kampe mod Frederikshavns 24 kampe, mens Rungsted er noteret for 27 opgør i sæsonen.

Olivier Hinse bragte Aalborg foran 1-0 efter næsten 13 minutter i første periode, men Odense svarede igen blot 30 sekunder senere og udlignede, og Rasmus Simonsen bragte gæsterne foran 2-1 kort inde i anden periode.

Dermed var Odense på vej mod en længe ventet sejr, men i anden periode scorede Aalborg fire gange i træk og bragte sig foran 5-2, og så var løbet kørt, og Odense skøjtede mod sin 15. kamp i træk uden ligasejr.

Riley Bourbonnais scorede to gange i tredje periode for Odense, som altså endte med at tabe med to mål.

Dermed er Odense stadig isoleret i bunden med 12 point.

Herning Blue Fox vandt efter straffeslag mod Rungsted, efter at den ordinære kamp var endt 3-3.

Herlev Eagles tabte hjemme 3-6 mod Sønderjyske. Dermed skabte Sønderjyske på femtepladsen tre points forspring ned til Herlev på sjettepladsen.

