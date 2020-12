Aalborg vandt med 6-2 hjemme over Rungsted i topkampen, mens Esbjerg pryglede Frederikshavn 6-1.

Aalborg Pirates er gået i udbrud i Metal Ligaen.

Tirsdag aften vandt nordjyderne topopgøret mellem ligaens nummer et og to, da Rungsted Seier Capital blev kørt ud af Gigantium med 6-2.

Kampen markerede starten på anden halvdel af grundspillet, og med sejren er Aalborg Pirates nu 4,5 point foran Rungsted i tabellen.

Mikkel Højbjerg og Josh MacDonald blev dobbelte målscorere for hjemmeholdet, mens Thomas Spelling brillerede med to assist og et enkelt mål.

Der blev også spillet tre andre kampe i Metal Ligaen tirsdag aften.

Esbjerg cementerede sin status som nærmeste forfølger til de to tophold ved at vinde 6-1 hjemme over Frederikshavn. Her blev Felix Scheel dobbelt målscorer, mens ligatopscorer Brady Shaw nettede en enkelt gang. Vestjyderne er dermed kun halvandet point efter Rungsted på andenpladsen.

Herning er rækkens nummer fire og vandt med 4-3 ude over Rødovre efter forlænget spilletid. 17-årige Marcus Almquist udlignede for hjemmeholdet til 3-3 med bare ti sekunder tilbage på uret. I den forlængede spilletid afgjorde landsholdsspilleren Mathias Bau så kampen til de midtjyske gæsters fordel.

På egen is tabte Sønderjyske 2-5 til Herlev. De sjællandske gæster scorede to af sine mål i det sidste minut, da Sønderjyske satsede det hele.

