Aalborg viste ingen nåde på isen, da 5-1-sejren søndag mod Frederikshavn blev fulgt op af 7-1 mod rivalen.

Hjemmeholdets spillere var særdeles opsatte på revanche mandag aften, da Frederikshavn White Hawks tog imod rivalerne fra Aalborg Pirates.

Opgøret i Metal Ligaen i ishockey kom, efter at Aalborg søndag slog Frederikshavn 5-1 på egen is, men i Nordjyske Bank Arena gik det ikke meget bedre for Frederikshavn mandag.

Her blev det igen til omgang tørre tæsk på isen, da Aalborg vandt opgøret med hele 7-1.

Dermed er det i fire kampe i denne sæson ikke lykkedes for frederikshavnerne at besejre rivalerne fra Aalborg.

Aalborg kom foran 2-0 i første periode. Victor-Panelin-Borg indledte scoringen efter seks minutter, og Mikkel Højbjerg fulgte op med sit mål efter ti minutter.

I anden periode blev kampen reelt aflivet, da Aalborg scorede tre gange. Seks minutter inde i perioden var det Jonas Jakobsen, der sørgede for 3-0, mens Thom Flodqvist øgede til 4-0, og Kirill Kabanov efter et kvarter gjorde det til 5-0 i powerplay.

Det var samme opskrift, da Kabanov efter få sekunder af tredje periode øgede til 6-0.

Hjemmeholdets Albin Lindgren fik så lov at reducere, inden Felix Scheel sørgede for 7-1.

Dermed topper Aalborg med 70 point foran Rungsted Seier Capital, som er 19 point efter for en kamp mere.

Frederikshavn er efter nederlaget på tredjepladsen med 50 point.

Herlev Eagles slog Rødovre Mighty Bulls 3-2, og Sønderjyske efter straffeslag besejrede Esbjerg Energy, efter at den ordinære kamp endte 0-0.

/ritzau/