Aalborg Pirates var bagud 1-4 mod rivalerne fra Frederikshavn White Hawks, men endte med at vinde 7-4.

Frederikshavn White Hawks så fredag ud til at få skovlen under de nordjyske rivaler fra Aalborg Pirates, der var på besøg i landets bedste ishockeyrække, Metal Ligaen.

Frederikshavn var foran 4-1, men gik i stå og endte med at tabe 4-7.

Dermed tog Aalborg sin fjerde sejr i træk over arvefjenderne fra Frederikshavn, der skal næsten et år tilbage for at finde sin seneste sejr over Pirates. Den kom 31. januar i pokalturneringen Metal Cup.

Der var gang i den fra start i fredagens kamp.

Lucas Andersen sendte Frederikshavn i front efter lidt over fire minutter, men Aalborgs Kirill Kabanov udlignede lidt efter.

Men på fem minutter øgede Frederikshavn til 4-1 - blandt andet med to mål i powerplay. Aalborg kunne dog gå til pause en smule opmuntret efter Pier-Oliver Morins reducering.

Morin reducerede igen i anden periode, inden Aalborg for alvor tog fat i tredje og sidste periode.

Med to mål sørgede canadiske Josh MacDonald for en Aalborg-føring på 5-4. Lidt efter blev det også 6-4 ved Thomas Spelling, og så havde gæsterne overtaget.

Kirill Kabanov lukkede kampen med sin 7-4-scoring kort før slutfløjt.

