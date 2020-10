Aalborg overtog førstepladsen i Metal Ligaen fra Rungsted, da det indbyrdes møde endte med Aalborg-sejr.

Aalborg Pirates og Rungsted Seier Capital har det med at levere målrige opgør mod hinanden.

Således var tirsdag aften ingen undtagelse, da Aalborg tog imod i topbraget i Metal Ligaen.

De to bedste hold i de seneste sæsoners grundspil gav atter hinanden en målfest, da Aalborg vandt opgøret 6-3 efter en slutspurt med tre scoringer på få minutter i tredje periode.

Dermed overtog Aalborg førstepladsen og topper med 22 point ned til netop Rungsted, der har 20 point.

Esbjerg Energy slog hjemme Rødovre Mighty Bulls 5-2 og ligger nummer fire med 16 point.

Frederikshavn White Hawks vandt efter forlænget spilletid over Odense Bulldogs efter 2-2 i ordinær spilletid og ligger nummer tre med 18 point.

Gæsterne fra Rungsted lagde ellers offensivt ud i første periode, og i kampens femte minut sørgede Nichlas Hardt for 1-0.

Lidt over to minutter senere slog Rungsted til igen, da Marcus Olsson sendte pucken i mål til 2-0.

Aalborg ville dog også lege med i første periode, og efter et kvarter reducerede Sebastian Thornberg Bergholt til 1-2.

Anden periode var otte minutter gammel, da Pierre-Olivier Morin udlignede for Aalborg til 2-2.

Perioden bød på yderligere en scoring fra hvert hold, og derfor var stillingen 3-3 med indgangen til tredje periode.

Her tog et eller andet ved hjemmeholdet i slutfasen, for på lidt under tre minutter scorede Aalborg tre gange og ændrede 3-3 til 6-3.

Først var det Josh MacDonald, der sørgede for 4-3, og minuttet efter øgede Julian Jakobsen yderligere, inden Mikkel Højbjerg lukkede målfesten med scoringen til 6-3.

Herlev Eagles hentede en komfortabel 4-1-sejr hjemme mod Herning Blue Fox.

