Rungsted udlignede til 3-3 i tredje periode, men på under et halvt minut scorede Aalborg to gange og vandt.

Aalborg Pirates tordner afsted i Metal Ligaen i denne sæson, og fredag aften gik det ud over Rungsted Seier Capital.

Hjemme i Aaborg blev mestrene slået 5-3 efter to lynscoringer i tredje periode.

Med sejren topper Aalborg ganske suverænt rækken med 55 point, mens Rungsted blev overhalet på andenpladsen og har 44 point på tredjepladsen.

Det målrige opgør blev skudt i gang med to mål af Thomas Spelling i første periode, så Aalborg kom foran 2-0.

Mario Lucia reducerede efter powerplay til 1-2, inden Sebastian Thornberg Bergholt i anden periode havde masser af tid og plads og lang ude fra sendte pucken i mål til 3-1.

TJ Moore reducerede til 2-3 tre minutter senere på en scoring, der mindede om et mål efter et straffeslag, og halvvejs inde i tredje periode udlignede hjemmeholdets Nikolai Gade så til 3-3.

Gæsterne ville dog have det hele med i ordinær spilletid fra Rungsted, og et par lynmål kort efter sikrede sejren.

Felix Scheel sørgede for 4-3, inden Martin Højbjerg 25 sekunder senere øgede til 5-3.

Frederikshavn White Hawks vandt ude 4-1 mod Rødovre Mighty Bulls og spillede sig på andenpladsen med 45 point.

Esbjerg Energy slog hjemme Herlev Eagles 5-3, og Esbjerg er to kampe og fem point efter Rungsted.

Hos bundproppen Odense Bulldogs blev 14. gang ikke lykkens gang, da Odense tabte 1-2 hjemme mod Sønderjyske.

Odense har ikke vundet i de seneste 14 ligakampe, mens Sønderjyske mødte op med fire nederlag på stribe.

Odense er håbløst sidst med 12 point.

