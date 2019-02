Både Aalborg Pirates og Esbjerg Energy tabte i sidste grundspilsrunde i Metal Ligaen, så Aalborg bliver firer.

Det var udelukkende kampen om fjerdepladsen, der var på spil i sidste grundspilsrunde af Metal Ligaen, hvor alle andre placeringer var givet på forhånd.

De to implicerede hold, mestrene Aalborg Pirates og Esbjerg Energy, tabte begge søndag aften, og så blev det nordjyderne, der tog fjerdepladsen.

Inden runden var nordjyderne to point foran Esbjerg.

Fjerdepladsen betyder, at Aalborg får hjemmebane i en eventuelt syvende og afgørende kamp i kvartfinalerne, mens Esbjerg må på fremmed is, hvis holdet også skal ud i syv kampe.

Aalborg Pirates gjorde tingene svære for sig selv i Frederikshavn med en rigtig skidt anden periode.

Efter 0-0 i de første 20 minutter scorede Frederikshavn White Hawks tre gange i anden periode, og det duftede gevaldigt at et nederlag til mestrene.

Men to mål på et halvt minut af gæsterne fra starten af tredje periode bragte spænding tilbage i opgøret.

Det rakte dog ikke. Evan Jasper udnyttede et powerplay til at gøre det til 4-2, og med en scoring i et tomt mål til sidst vandt Frederikshavn 5-2.

Esbjerg Energy var foran 1-0 i udekampen mod Sønderjyske, men på egen is i Vojens kom sønderjyderne tilbage og vandt 3-1.

Dermed blev Aalborg ikke straffet for nederlaget og slutter på fjerdepladsen.

Rungsted Seier Capital vinder grundspillet suverænt trods nederlag søndag til Herlev Eagles og kan vælge modstander først til kvartfinalerne. Sønderjyske bliver nummer to, mens Frederikshavn tager tredjepladsen.

Herlev Eagles og Odense Bulldogs skal spille play-in om at blive det ottende og sidste hold i kvartfinalerne, hvortil også Rødovre Mighty Bulls og Herning Blue Fox er klar.

/ritzau/