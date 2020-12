Formstærke Kirill Kabanov sørgede med det afgørende mål for en sejr til Aalborg Pirates i årets sidste kamp.

Efter to nederlag på stribe lykkedes det onsdag Aalborg Pirates at slutte året godt af med en sejr på 2-1 hjemme over Frederikshavn White Hawks i den bedste danske ishockeyrække.

Sejren kom først i hus efter overtid, hvor russeren Kirill Kabanov stod for den afgørende scoring efter 3 minutter og 45 sekunder.

Kabanov skøjtede roligt mod mål og lod som om, at han pønsede på en aflevering, inden han pludselig hamrede pucken i nettet.

Inden det afgørende mål havde de to mandskaber scoret en enkelt gang hver i en målfattig og til tider tempoforladt kamp.

Aalborg-veteranen Julian Jakobsen hæftede sig ved, at holdet fik rejst sig efter to nederlag i træk i ligaen.

- Psykologisk var det vigtigt. Det blev lidt ængsteligt til sidst, fordi de to seneste kampe sad i knoppen på os. Det var dejligt, at vi vandt i overtid. Det vigtigste lige nu er at holde konceptet.

- Nu trykker vi lige på stop-knappen og holder nytår. Det går hurtigt, når vi rammer januar, siger Julian Jakobsen til TV2 Sport.

Aalborg topper Metal Ligaen med 65 point efter 30 kampe. Frederikshavn er placeret på femtepladsen med 40,5 point efter 29 kampe.

Frederikshavn fik dog samlet set fire point ud af de to kampe mod Aalborg tirsdag og onsdag. Det er Frederikshavn-spilleren Rasmus Søndergaard godt tilfreds med.

- Når vi alle sammen byder ind, så er vi svære at spille mod. Det var ikke så kønt, men det har givet pote i de her to kampe. Vi har spillet stærk defensiv ishockey, selv om det måske har været lidt kedeligt.

- Vi skal bygge på frem mod slutspillet om to måneder. Det skal nok komme, siger Rasmus Søndergaard til TV2 Sport.

Inden de to kampe mod Aalborg havde Frederikshavn lukket 25 mål ind i fire kampe, der alle var endt med store nederlag.

Der blev spillet to kampe mere onsdag, og her vandt Esbjerg Energy 3-2 ude over Sønderjyske efter overtid, mens Herlev Eagles slog Rødovre Mighty Bulls med 5-1 på udebane.

