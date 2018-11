Final 4-turneringen, der afgør pokalturneringen i ishockey, skal næste år spilles i Aalborg.

Aalborg Pirates får hjemmebane i sit titelforsvar i ishockeyens pokalturnering.

Final 4-stævnet skal således afholdes i Aalborg i januar, fremgår det af pressemeddelelser fra både Aalborg Pirates og Danmarks Ishockey Union fredag.

- Vi er vanvittigt glade for, at det er lykkedes at trække Final 4 til Aalborg.

- Vi har sammen med vores gode samarbejdspartnere på projektet, herunder Aalborg Kommune og Aalborg Event, brugt utrolig meget tid på at skabe nogle rammer, som er attraktive for de besøgende hold, siger Thomas Bjuring, der er administrerende direktør hos Aalborg Pirates, i meddelelsen.

Final 4-stævnet afvikles den 25. og 26. januar næste år.

Første dag spilles de to semifinaler mellem Frederikshavn White Hawks og Sønderjyske samt Aalborg Pirates og Rungsted, mens finalen afvikles lørdag den 26. januar klokken 14.00.

Ud over pokaltitlen sikrede Aalborg Pirates sig også det danske mesterskab i sidste sæson.

Det var første gang i 37 år, at guldet endte i Aalborg.

