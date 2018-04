Julian Jakobsen var stolt af Aalborg Pirates-spillernes indsats, da klubben sikrede DM-guldet med storsejr.

Aalborg. 37 år skulle der gå, før DM-guldet i ishockey for anden gang endte i Aalborg.

Og det skete endda med manér, da Aalborg Pirates tirsdag aften vandt sikkert med 6-1 hjemme over Herning Blue Fox og sikrede guldet med samlet 4-2 i kampe.

Siden AaB's DM-guld i 1981 havde byen Aalborg været igennem ni tabte DM-finaler, inden den store forløsning kom.

- Det er ubeskriveligt. Nu har vi endelig fået vasket den her plet af os, som vi har haft i så mange år.

- Om det er tredje gang eller tiende gang, der er lykkens gang, det ved jeg sgu ikke. Men hold kæft, jeg synes, vi spiller en flot kamp i dag, siger Aalborg Pirates' Julian Jakobsen til TV2 Sport.

Anføreren scorede selv de sidste to mål i 6-1-sejren.

Aalborg Pirates, som tidligere i år vandt pokalfinalen, sluttede på andenpladsen i grundspillet efter Herning.

I kvartfinalen vandt nordjyderne 4-0 i kampe over lokalrivalen Frederikshavn White Hawks.

Efter syv nervepirrende kampe i semifinalen vandt Aalborg Pirates samlet 4-3 over Esbjergs regerende mestre.

Aalborg fik også en kanonstart i finaleserien mod Herning, der vandt grundspillet suverænt.

Nordjyderne vandt de første tre kampe, inden Herning slog tilbage med to sejre.

Herning ville på grund af sin bedre placering i grundspillet have haft fordel af hjemmebane i en eventuel syvende finalekamp, men så vidt kom det altså ikke.

Aalborg Pirates' assistenttræner, Ronny Larsen, der selv spillede mange år i klubben, glæder sig over, at det endelig lykkedes at bryde Aalborgs finalekompleks.

- At drengene spillede sådan en kamp i dag, det er fantastisk.

- Vi synes jo selv selv om vi tabte to kampe i træk - at vi har været det bedste hold hele tiden. Generelt set har vi spillet rigtig god ishockey i hele slutspillet, siger Ronny Larsen til TV2 Sport.

/ritzau/