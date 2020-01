Ronny Larsen blev inden Final4-semifinalen fredag aften i Bentax Isarena i Aalborg mellem Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks optaget i DIU’s Hall of Fame som den 19. i dansk ishockeys kongerække og hyldet af 5.000 tilskuere.

I en flot og meget personlig tale motiverede spilleren med landskamprekorden, Morten Green, valget af Ronny Larsen.

»Jeg er mega stolt. Jeg har brugt næsten hele mit liv på ishockey. Denne cadeau betyder meget for mig og min familie,« siger en glad og rørt Ronny Larsen.

Som den eneste er den tidligere målkonge hele tre gange blevet kåret som ”Årets Spiller”. Han vandt tre danske mesterskaber med Herning Blue Fox (1991, 1994 og 1995), spillede 213 landskampe (74 mål, 75 assists og 149 point) og deltog i 14 VM-turneringer.

Ligesom Jens Nielsen, Jesper Duus, Frederik Åkesson, Søren True og Jan ”Sild” Jensen har han været med ved VM i både C-, B- og A-gruppen. Hans trøje med nr. 13 er trukket tilbage og hænger i skøjtehallen i Aalborg. Sådan hædrer man en legende.

Ronny Larsen er i dag sportschef og hjælpetræner i Aalborg Pirates.

For et år siden blev han under en middag med sin familie på en restaurant i Hamburg ramt af en blodprop i hjernen. Han frygtede, han skulle dø, men er efter nogle svære måneder kommet godt over det uhyggelige kollaps.

»Jeg bliver hurtigere træt og kan pludselig føle angst. Men ellers skal jeg ikke klage. Jeg har lært at passe bedre på mig selv,« siger han.

Aalborg-drengen og publikumsfavoritten Ronny Larsen debuterede for AaB som 15-årig og spillede sin sidste førsteholdskamp for nordjyderne 24 år senere. Fra 1987 til 2011 scorede den elegante tekniker over 400 mål i den bedste danske række. Og det kunne være blevet til mange flere, hvis han ikke var taget til Sverige og havde spillet tre sæsoner i Oskarshamn og en i Rögle.

Han blev kåret som ”Årets Spiller” i 1995 og 2000 som Herning-spiller og i 2004 som AaB’er.

Sådan ser listen over den eksklusive klub af medlemmer i DIU’s Hall of Fame ud:

Jesper Duus, Heinz Ehlers, Jens Nielsen, Jørgen Hviid, Per Holten Møller, Frits Nielsen, Keld Bjerrum, Egon Kahl, Bent Roland Hansen, Dan Jensen, Richard David, Søren True, Frederik Åkesson, George Galbraith, Guddi Høybye, Jesper Hviid, Craig Chapman, Jesper Damgaard, Ronny Larsen.