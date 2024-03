Danmarks ishockeylandshold dyster i Aalborg mod Norge, Japan og Storbritannien om billet til vinter-OL.

Sparekassen Danmark Isarena i Aalborg danner rammen, når Danmarks mandlige ishockeylandshold om godt et halvt år skal forsøge at indløse billet til vinter-OL i 2026.

Det oplyser Danmarks Ishockey Union (DIU) i en pressemeddelelse.

Danmark skal møde Norge, Japan og Storbritannien i en gruppe, hvor kun vinderen kvalificerer sig til legene i Italien.

Det specielle ved OL-kvalifikationen er, at Danmark potentielt kan stille med spillere fra NHL samt AHL, som er niveauet lige under NHL.

Samtidig ligger det fast, at NHL-spillerne i modsætning til OL i 2022 får mulighed for at deltage i selve OL-turneringen, lyder det i pressemeddelelsen.

- Håbet og troen er, at vores NHL'ere og AHL'ere vil bakke op om landsholdet i august i jagten på en OL-plads, siger DIU-formand Henrik Bach Nielsen.

Han kalder kvalifikationsturneringen for den største danske ishockeybegivenhed i kalenderåret 2024.

- Det er et tidligt højdepunkt i sæsonen 2024/25, og deltagelse ved OL er noget, vi prioriterer ekstremt højt.

Det er trods alt kun hvert fjerde år, der er OL. Det vil være et kvalitetsstempel, hvis dansk ishockey igen er repræsenteret, siger formanden.

Kampene spilles på Aalborg Pirates' vanlige hjemmebane fra 29. august til 1. september.

/ritzau/