Ishockeyspilleren Colby Cave svæver mellem liv og død efter at være blevet ramt af en hjerneblødning.

»Vi har brug for et mirakel,« lyder det fra NHL-spillerens hustru, Emily.

Den kun 25-årige canadier, der til daglig spiller for Edmonton Oilers, ligger i øjeblikket på intensivafdelingen på et hospital i Toronto, og hustruen beder nu omverden om at bede for ægtemanden.

»De sidste 24 timer har været de værste i mit liv. Lægerne kæmper for at holde ham i live. Vær sød at bede for min mand og bedste ven,« skriver hun i en officiel erklæring. Du kan se opslaget nederst i artiklen.

Colby Cave (blå/orange-trøje) i kamp for Edmonton Oliers. Foto: Perry Nelson Vis mere Colby Cave (blå/orange-trøje) i kamp for Edmonton Oliers. Foto: Perry Nelson

Colby Cave har kun været en del af Edmonton Oilers siden januar sidste år, og efter nyheden om indlæggelsen har flere NHL-hold allerede udtrykt deres støtte til den unge spiller.

»Ønsker Colby Cave og hans familie alt det bedste,« skriver San Jose Sharks på Twitter, mens Calgary Flames ligeledes sender deres dybeste medfølelse til familien i den svære tid: .

»Vores tanker og bønner er med Colby, hans venner og familie samt hele Edmonton Oilers organisation.«

Også Colby Caves tidligere klub Boston Bruins skriver, at hele organisationen har NHL-spilleren og hans familie i tankerne.

Efter at være blevet indlagt mandag aften, endte lægerne med at operere den unge canadier i flere timer, da der skulles fjerne en cyste, der sad på ishockeyspillerens hjerne.

Det skriver Oliers-holdet i en opdatering tirsdag, hvor det samtidig gøres klart, at Colby Cave fortsat skal holdes i kunstigt koma.