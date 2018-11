Patrick Russell blev natten til søndag den 12. dansker til at optræde i verdens bedste ishockeyliga.

Den danske ishockeyspiller Patrick Russell fik natten til søndag dansk tid debut i verdens bedste ishockeyliga, NHL.

Dermed blev han den 12. dansker nogensinde til at optræde i NHL.

25-årige Russell fik debut hos det canadiske mandskab Edmonton Oilers, der var på besøg hos rivalerne fra Calgary Flames.

Det endte med et 2-4-nederlag til Russell og co. i et opgør, der fra start til slut var præget af en hel del slåskampe mellem de canadiske mandskaber.

Russell skrev sig ind i den danske NHL-historie, da han efter godt fem minutters spil blev sendt på isen som en del af Oilers' fjerdekæde.

Den fysisk stærke forward var forud for opgøret blevet hentet til Oilers fra klubbens udviklingsklub Bakersfield Condors. Her har Russell imponeret på det seneste, hvilket altså blev belønnet med søndagens NHL-debut.

Og det var ikke en hvilken som helst kamp, Russell debuterede i.

Opgøret mellem Edmonton og Calgary bliver kaldt "Battle of Alberta", og særligt i 1980'erne - da ishockeylegenden Wayne Gretzky havde sin storhedstid hos Edmonton - var det et af NHL's store rivalopgør.

Nattens kamp bar da også præg af at stå imellem to rivaliserende hold.

Der blev således uddelt adskillige strafminutter i løbet af opgøret. Ikke mindre end 31 af slagsen blev det til for gæsterne fra Edmonton.

Russell var midt i anden periode også involveret i lidt skærmydsler, efter en situation hvor han skøjtede tæt forbi Calgarys målmand.

Den danske debutant endte i alt med otte minutter og 37 sekunder på isen, og han blev ikke registreret for nogen skud på mål.

En anden og mere rutineret NHL-dansker var også i aktion natten til søndag.

Mikkel Bødker var sammen med Ottawa Senators således med til at besejre Pittsburgh Penguins med 6-4 på hjemmebane.

Den 28-årige dansker gjorde en god figur, da han bidrog med to assister.

