Det var en frygtelig fyrværkeriulykke, der kostede den 24-årige Columbus Blue Jackets-målmand Matiss Kivlenieks livet.

Til CNN fortæller flere holdkammerater nu, at Matiss Kivlenieks var til en fest hos sin træner, hvis datter var blevet gift.

Også Elvis Merzlikins fra Columbus Blue Jackets var med til festen, der blev afholdt 4. juli, USAs uafhængighedsdag.

Matiss Kivlenieks sad i et boblebad, da aftenen pludselig endte fatalt.

»Det, der skete, var, at de tændte, hvad der ligner et batteri med ni skud i. På et tidspunkt vælter den, mens der stadig mangler at blive affyret to,« fortæller Jason Meier fra det lokale politi.

Matiss Kivlenieks forsøgte sammen med flere andre at flygte fra boblebadet, men han blev ramt af fyrværkeri omkring brystkassen, hvilket gav voldsomme skader på både hjerte og lunger, forklarer politiet.

Der blev med det samme slået alarm, og ambulancen var der på mindre end fem minutter, men NHL-målmandens liv stod ikke til at redde, og han blev erklæret død på hospitalet.

Den unge målmand var i Columbus Blue Jackets holdkammerat med danskeren Oliver Bjorkstrand.

Matiss Kivlenieks under en landskamp i maj 2021. Foto: TOMS KALNINS Vis mere Matiss Kivlenieks under en landskamp i maj 2021. Foto: TOMS KALNINS

Matiss Kivlenieks nåede at få spilletid i to NHL-kampe i sidste sæson, og han har samlet spillet otte kampe i den verdenskendte nordamerikanske ishockeyliga.

Den talentfulde målmand deltog for nylig ved VM, hvor Letland var værtsnation. Det skyldtes, at Hviderusland havde fået frataget sit delvise værtskab.

Efter den tragiske ulykke var det Columbus Blue Jackets, der delte den hjerteskærende nyhed.

'Det er med et meget tungt hjerte, at vi deler nyheden om, at vores målmand Matiss Kivlenieks gik bort i går nat i en alder af 24 år. Vores hjerter er knuste. Vær søde at have hans familie i jeres tanker og bønner. Hvil i fred, Kivi,' står der i et opslag på Twitter om målmanden, der efterfølgende er blevet mindet og hyldet ved Nationwide Arena i Ohio.