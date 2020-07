»Jeg er virkelig glad for, at hun tvang mig til at gå til lægen.«

Tilbage i december opdagede den svenske NHL-spiller Oskar Lindblom en mærkelig bule på sit ben. Selv troede han, at den var kommet efter et slag i forbindelse med en hockeykamp. Men hans kæreste insisterede på, at han skulle få det tjekket hos lægen.

Og det skulle vise sig at blive altaføgrende. Få dage efter fik han nemlig den værst tænkelige besked – han var blevet ramt af en meget sjælden form for knoglekræft.

»Jeg var ikke rigtig forberedt på det. Det kom som et stort chok. Når man er 23 år, føler man sig udødelig,« fortæller Lindblom, der spiller for NHL-klubben Philadelphia Flyers, i et stort interview til svenske Expressen.

Vis dette opslag på Instagram A picture from last midsummer, a little different this year. Happy midsummer everyone! Et opslag delt af Oskar Lindblom (@oskarlindblom) den 19. Jun, 2020 kl. 9.19 PDT

Her takker den unge svensker sin familie, sine venner og holdkammerater og ikke mindst sin kæreste, Alma Lindqvist, der har været hans primære støtte gennem det seks måneder lange behandlingsforløb.

På grund af coronavirus måtte Lindblom og Alma Lindqvist gå i isolation for at mindske risikoen for infektion mest muligt.

»Min kæreste Alma har taget et stort læs, specielt siden coronakrisen kom i marts, og min familie i Sverige ikke kunne kommer herover (USA, red.).«

»Jeg troede, at det have at gøre med et slag, jeg havde fået i forbindelse med en NHL-kamp, men Alma ville have, at jeg skulle få tjekket det. Så det gjorde jeg, og efter en røngtenundersøgelse og en biopsi kom beskeden. Jeg var blevet ramt af Ewings sarkom, og så gik alt stærkt. Jeg er virkelig glad for, at hun tvang mig til at gå til lægen,« fortæller Lindblom.

Vis dette opslag på Instagram Amazing feeling when ringing the bell today! I can’t even explain how thankful I am for the doctors, nurses and everyone else that have helped me these past 6 month’s. Et opslag delt af Oskar Lindblom (@oskarlindblom) den 2. Jul, 2020 kl. 10.40 PDT

Nu er den svenske ishockeyspiller færdigbehandlet, og han ser frem til at kunne vende tilbage til både sit liv og sin karriere inden længe.

»Jeg skal fortsat tage den med ro og være forsigtig de næste to uger, inden jeg kan begynde at leve livet igen. Målet er at kunne være tilbage, når næste sæson begynder,« siger Lindblom.

Inden han fik beskeden om sin kræftsygdom, nåede Lindblom at spille 30 kampe og score 11 mål i NHL-sæsonen, inden han måtte aflyse resten af sin sæson for at komme i behandling.

Lindblom blev draftet af Philadelphia Flyers tilbage i 2014.