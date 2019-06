Mads Søgaard er blevet valgt af Ottawa Senators i anden runde af NHL-draften som nummer 37 i alt.

Ishockeymålmanden Mads Søgaard er blevet draftet af NHL-klubben Ottawa Senators.

Den 18-årige dansker blev valgt i anden runde af draften som nummer 37 i alt. Det skriver den canadiske NHL-klub på Twitter.

I draften skiftes klubberne til at vælge blandt verdens største ishockeytalenter i syv draftrunder.

Amerikanske NHL-eksperter havde spået, at Søgaard ville blive snuppet i anden eller tredje runde, og han er blevet vurderet som en af de bedste overhovedet i hans årgang efter en forrygende sæson i canadisk juniorishockey.

Det nordjyske talent har også haft travlt den seneste tid. Han har talt sig frem til, at han i løbet af sæsonen har snakket med repræsentanter fra 29 ud af NHL's 31 klubber.

- Det har været meget specielt at opleve den interesse, der har været for mig. Når jeg har spillet en kamp, har jeg skullet ind at snakke med et NHL-hold, og når jeg var færdig med det, stod der et nyt hold og ventede.

- Det har været helt vildt sjovt. Jeg er super taknemmelig for, at så mange har vist interesse, sagde Mads Søgaard tidligere på måneden til Ritzau.

/ritzau/