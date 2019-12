Ishockeykampen mellem London Knights og Niagara IceDogs i den canadiske juniorliga OHL (Ontario Hockey League red.) endte pludseligt brat torsdag aften.

Det skete efter uhyggelige scener, da Niagara IceDogs' målmand, den blot 17-årige Tucker Tynan, blev ramt af en klinge fra en modstanders skøjte.

I begyndelsen af ​​den anden periode mistede to spillere deres balance, og en af ​​modstanderne kolliderede med Niagara Icedogs målmand Tucker Tynan. (SE BILLEDE OG VIDEOER AF HÆNDELSEN LÆNGERE NEDE I ARTIKLEN)

De grimme billeder viste, hvordan den 17-årige Tucker Tynan lå liggende på isen i pine, mens blod strømmede ud fra målmandens ben.

Something you never want to see, @OHLIceDogs G Tucker Tynan appears to have been cut by a skate by a London player in the crease. He was quickly attended to by medical staff who stopped the bleeding and got him onto a stretcher.#OHL pic.twitter.com/QrE5ZqqFLq — Mel Raskin (@SNMelRaskin) December 13, 2019

Der gik ikke længe, før målmanden lå i en pøl af blod på isen.

Hurtigt blev alt udstyr revet af på stedet, da han modtag behandling af læger.

En chokeret tv-reporter begyndte sågar at appellere til tv-seere om at donere blod til den unge målmand.

Efter ti minutter blev Tucker Tynan bragt til hospitalet. Efterfølgende annoncerede klubben, at han var blevet opereret, og at operationen gik helt, som den skulle.

My thoughts are with Niagara IceDogs goalie Tucker Tynan right now. Praying for a full recovery for him. Just terrible seeing someone get injured like that He's been such a warrior in net for us. Game has been postponed. pic.twitter.com/ySuHkVGAmQ — Teddy Usick (@TeddyUsick93) December 13, 2019

I en pressemeddelelse forklarede OHL, at kampen vil blive omspillet på et andet tidspunkt:

»Af hensyn til spilleren, lederne og publikum samt den alvorlige karakter af skaden på Niagara-målmanden Tucker Tynan er kampen blevet udsat, og den vil blive spillet på et senere tidspunkt,« står der i pressemeddelelsen.

Ontario Hockey League består af 17 hold fra Canada plus to fra Michigan og et fra Pennsylvania. Den betragtes som den fjerdebedste i Nordamerika efter NHL, AHL og college-ligaen NCAA.

Klubben meddeler i øvrigt, at Tucker Tynan nu står overfor en genoptræningsproces.