Det var det spanske kvindelandshold, der var vandt verdensmesterskabet.

Men det har fyldt forsvindende lidt, efter præsidenten for Spaniens fodboldforbund, Luis Rubiales, under medaljeoverrækkelsen valgte at kysse spilleren Jenni Hermoso.

Siden da har flere krævet præsidentens afgang. Heriblandt UEFA og den spanske regering.

Men Luis Rubiales har nægtet at trække sig, og hans mor låste sig inde i en kirke og påbegyndte en sultestrejke for at støtte sin søn. Den varede tre dage, før hun måtte på hospitalet.

Sagen kan dårligt blive meget mere speget. Troede man.

For nu blander en noget uventet part sig. Nemlig den mangeårige instruktør Woody Allen, som er aktuel med filmen 'Coup de Chance'.

I den forbindelse gav han et interview til El Mundo, hvor han forsvarede den spanske fodboldchef. Det skriver Daily Mail.

»Kysset på fodboldspilleren var forkert, men han brændte ikke en skole ned. Han har pligt til at undskylde, og så må vi videre (...) Han voldtog hende ikke, det var bare et kys, og hun var en ven. Hvad er der galt med det?« spørger han i interviewet og fortsætter:

»Under alle omstændigheder er det svært at forstå, at en person kan miste sit job og blive straffet på den måde for at kysse nogen.«

Luis Rubiales har påstået, at kysset mellem de to var planlagt, men det har Jenni Hermoso afvist.

'Jeg følte mig sårbar og offer for en impulsdrevet, sexistisk og malplaceret handling uden noget samtykke fra min side', har hun blandt andet sagt i en officiel udmelding.

Woody Allen er ikke ukendt med voldsomme beskyldninger. I 1993 anklagede hans dengang syvårige adoptivdatter Dylan Farrow ham for at have seksuelt forgrebet sig på hende, mens Allen og Mia Farrow, Allens ekskone, lå i strid om forældrerettigheden.

To gange er sagen blevet undersøgt, men der er aldrig blevet fundet beviser for, at det skulle være sket. Woody Allen har altid holdt fast i sin uskyld.