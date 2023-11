I et interview til podcasten ‘Unwine with Tashka K.’ hører man historierne fra en mand, der påstår at have været Will Smiths ven og assistent.

Og det er ikke småting manden med navn Brother Bilaal kan dele fra de lukkede omklædningsrum i den amerikanske filmverden.

På et filmset ledte han angiveligt efter Will Smith, hvor han endte med at åbne døren til skuespiller Duane Martins omklædningsrum.

Synet der mødte ham var mildest talt chokerende, fortæller han.

»Og det er der jeg ser, Duane Martin dyrke analsex med Will Smith. Der var en sofa, og Will lå bøjet hen over sofaen, og Duane stod oprejst og myrdede ham. Det var voldsomt. Det var mord,« siger Brother Bilaal.

Will Smith will WISH this interview NEVER happened! This is one of the closest people to Will aside from Jada to sit down and tell all about him. From meeting Jada, Tupac, Will s sexuality and manhood size, he KNOWS and TELLS it ALL @bopulent



You can watch this FULL interview pic.twitter.com/uSjwqB2j8V — Tasha K | UNWINEWITHTASHAK (@unwinewithtasha) November 14, 2023

Den tidligere assistent fortæller ikke, hvor eller hvornår det skulle være foregået, men imdb viser, at de to skuespillere blandt andet har spillet sammen i to afsnit af 90’er komedien ‘Rap Fyr i L.A.’, hvor Martin spillede 'Dr. Duane'.

En repræsentant for Will Smith har efterfølgende været ude og afvise rygterne til mediet TMZ.

»Historien er fuldstændig opdigtet og påstanden er utvetydig falsk,« siger han.

Duane Martin at the premiere of the Spektrum TV series 'LA's Finest' at the Sunset Tower Hotel. Los Angeles, 10.05.2019 | usage worldwide Photo by: Dave Starbuck/Geisler-Fotopress/picture-alliance/dpa/AP Images Foto: Dave Starbuck/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Duane Martin at the premiere of the Spektrum TV series 'LA's Finest' at the Sunset Tower Hotel. Los Angeles, 10.05.2019 | usage worldwide Photo by: Dave Starbuck/Geisler-Fotopress/picture-alliance/dpa/AP Images Foto: Dave Starbuck/AP/Ritzau Scanpix

Ifølge TMZ skulle Will Smith overveje at gå rettens vej mod Brother Bilaal.

For få dage siden smed også Will Smiths kone, Jada Smith, en bombe om parrets privatliv.

Hun kunne fortælle, at selvom de stadig er gift, har de været separeret de seneste syv år.